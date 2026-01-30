Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йокич посрещна братски Портър, Денвър му развали завръщането в Колорадо

Йокич посрещна братски Портър, Денвър му развали завръщането в Колорадо

  • 30 яну 2026 | 09:13
  • 191
  • 0
Йокич посрещна братски Портър, Денвър му развали завръщането в Колорадо

Джамал Мъри вкара девет от своите 27 точки в последните две и половина минути, а Нъгетс развалиха завръщането на Майкъл Портър Джуниър в Денвър с победа над Бруклин Нетс със 107:103.

Портър отбеляза рекорден за сезона резултат от 38 точки и овладя 10 борби за Бруклин, който записа седмо поредно поражение.

Тим Хардауей Джуниър изравни рекорда си за сезона със седем тройки по пътя към 25 точки, а Пейтън Уотсън добави 19 за Денвър, който прекъсна серия от три поредни загуби у дома.

Портър беше избран под номер 14 в драфта през 2018 г. от Нъгетс и игра шест сезона в Денвър, помагайки на франчайза да спечели първата си титла в НБА през 2023 г. Днес от бившия му тим почетоха Портър с видео трибют при първия таймаут, а той поздрави феновете, които му отвърнаха с бурни овации.

И двата отбора имаха няколко играчи извън игра поради контузии. Денвър беше без четирима титуляри, а крилото на Нетс Зайър Уилямс не игра поради травма на левия прасец, получена при сблъсък в края на загубата от Финикс във вторник.

Бруклин навакса изоставане от 15 точки на полувремето през третата четвърт и влезе в последната част с пасив от 79:76. Нъгетс поведоха с 87:79 при оставащи 8:43 минути, но открадната топка и забивка на Портър изравниха резултата на 90 в средата на периода.

Забивката на Нолан Траоре донесе на Нетс първа преднина от ранните етапи на мача, но Мъри вкара кош, реализира акция за три точки и вкара два наказателни удара в последните 2:26 минути.

При преднина от 105:100, Уотсън извърши нарушение срещу Терънс Ман при опит за три точки 4,4 секунди преди края. Ман вкара и трите наказателни удара, но Йонас Валанчунас вкара два 2,6 секунди преди изтичането на времето.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Барцокас: Принудихме Барса да направи много грешки

Барцокас: Принудихме Барса да направи много грешки

  • 30 яну 2026 | 07:05
  • 1003
  • 0
Везенков посочи как Олимпиакос е успял да пречупи Барселона

Везенков посочи как Олимпиакос е успял да пречупи Барселона

  • 30 яну 2026 | 00:40
  • 1505
  • 1
Сензационен резултат, страхотни битки и нов лидер в Евролигата

Сензационен резултат, страхотни битки и нов лидер в Евролигата

  • 29 яну 2026 | 23:46
  • 12313
  • 0
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 21424
  • 15
Везенков фаворит за MVP на Евролигата, според Eurohoops

Везенков фаворит за MVP на Евролигата, според Eurohoops

  • 29 яну 2026 | 20:33
  • 746
  • 1
Турция натурилизира американски гард, вкарал 50 точки в мач от НБА

Турция натурилизира американски гард, вкарал 50 точки в мач от НБА

  • 29 яну 2026 | 19:58
  • 1299
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ден 13 на Australian Open: Зверев се върна в играта срещу Алкарас

Ден 13 на Australian Open: Зверев се върна в играта срещу Алкарас

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 14146
  • 4
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 77362
  • 201
За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

За пъти път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

  • 30 яну 2026 | 09:25
  • 942
  • 0
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 37265
  • 15
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 31242
  • 30
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 21424
  • 15