Йокич посрещна братски Портър, Денвър му развали завръщането в Колорадо

Джамал Мъри вкара девет от своите 27 точки в последните две и половина минути, а Нъгетс развалиха завръщането на Майкъл Портър Джуниър в Денвър с победа над Бруклин Нетс със 107:103.

Портър отбеляза рекорден за сезона резултат от 38 точки и овладя 10 борби за Бруклин, който записа седмо поредно поражение.

MPJ 🤝 Joker



Watch Michael Porter Jr. make his return to Denver tonight as BKN/DEN tips off at 9pm/et on NBA League Pass! pic.twitter.com/hJQGat5F8P — NBA (@NBA) January 30, 2026

Тим Хардауей Джуниър изравни рекорда си за сезона със седем тройки по пътя към 25 точки, а Пейтън Уотсън добави 19 за Денвър, който прекъсна серия от три поредни загуби у дома.

Портър беше избран под номер 14 в драфта през 2018 г. от Нъгетс и игра шест сезона в Денвър, помагайки на франчайза да спечели първата си титла в НБА през 2023 г. Днес от бившия му тим почетоха Портър с видео трибют при първия таймаут, а той поздрави феновете, които му отвърнаха с бурни овации.

Michael Porter Jr. receives a warm welcome in his return to Denver 👏 pic.twitter.com/L6ubgODcvg — NBA (@NBA) January 30, 2026

И двата отбора имаха няколко играчи извън игра поради контузии. Денвър беше без четирима титуляри, а крилото на Нетс Зайър Уилямс не игра поради травма на левия прасец, получена при сблъсък в края на загубата от Финикс във вторник.

Jamal Murray with a pair of CLUTCH buckets down the stretch 🔥



Denver up 4 with 2.6 to play! pic.twitter.com/Mv3S9JDgHj — NBA (@NBA) January 30, 2026

Бруклин навакса изоставане от 15 точки на полувремето през третата четвърт и влезе в последната част с пасив от 79:76. Нъгетс поведоха с 87:79 при оставащи 8:43 минути, но открадната топка и забивка на Портър изравниха резултата на 90 в средата на периода.

Michael Porter Jr. scores his first bucket in Ball Arena while wearing a jersey that’s not Denver Nuggets pic.twitter.com/hUzcnux17m — BMs (@bmsquantum) January 30, 2026

Забивката на Нолан Траоре донесе на Нетс първа преднина от ранните етапи на мача, но Мъри вкара кош, реализира акция за три точки и вкара два наказателни удара в последните 2:26 минути.

При преднина от 105:100, Уотсън извърши нарушение срещу Терънс Ман при опит за три точки 4,4 секунди преди края. Ман вкара и трите наказателни удара, но Йонас Валанчунас вкара два 2,6 секунди преди изтичането на времето.