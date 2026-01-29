Турция натурилизира американски гард, вкарал 50 точки в мач от НБА

Игралият в НБА гард Малакай Флин е получил турски паспорт и може да стане част от националния отбор на страната. От клубния отбор на американеца - Бахчешехир, обявиха, че 27-годишният играч вече е гражданин на Турция.

🇹🇷 Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı! 🤩 pic.twitter.com/pcYw5d9d5u — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 29, 2026

Малакай Флин се представя впечатляващо в турнира Еврокъп този сезон с по 17.8 точки, 3.9 борби и 3.9 асистенции средно на мач.

Флин започва кариерата си в Торонто Раптърс, а в НБА носи цветовете още на Ню Йорк Никс, Детройт Пистънс и Шарлот Хорнетс преди да премине в Бахчешехир през 2025 година.

На 3 април 2024 година гардът вкарва 50 точки като играч на Детройт срещу Атланта Хоукс и се изравнява с Ник Андерсън на второ място в историята на НБА за реализиран брой точки в един мач след включване от пейката. Рекордьор е Джамал Крауфорд с 51.

Припомняме, че Турция се окичи със среброто на ЕвроБаскет 2025.

