Барцокас: Принудихме Барса да направи много грешки

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас похвали отбора си след победата над Барселона в Евролигата. Гръцкият гранд направи много силна последна четвърт и се наложи с 87:75, а най-резултатен за домакините беше Александър Везенков с 20 точки.

„Поздравления за играчите и нашите фенове. Наистина страхотна вечер за нас. Привържениците ни се насладиха на мача, усетих го през първото полувреме и в последната четвърт. Смятам победата за много важна, защото Барселона е опитен отбор и е в страхотна форма. Те стреляха добре от тройката, а ние бяхме 25% от далечна дистанция. Не бяхме добри в борбата под коша, но ги принудихме да направят много грешки и в последната част доминирахме чрез нашата защита. Всички, които играха, се пожертваха за победата", коментира Барцокас.

„В момента Олимпиакос разполага с играчи, които са добри в прехода. Просто отзад трябва да сме компактни. Барса се опитва да контролира атаката, нашата цел беше да тичаме. Като цяло сме отбор, който може да играе всякакъв вид баскетбол с наличния състав. Намираме се в добро състояние", продължи наставникът на Олимпиакос.

„Имам добри сътрудници, които обясняват на играчите техните роли и те са позитивни. Кори Джоузеф например, дойде да играе за първи път в Европа и видя, че нещата са сериозни – атмосферата, скоростта, контактите, отборите. Играта и отборът помагат на всички да го приемат сериозно и да се концентрират. Играч с малко участие тази вечер, утре или вдругиден може да бъде сред най-добрите, защото имаме последователни мачове", обясни Барцокас.