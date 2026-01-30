Популярни
»
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 1541
  • 0
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Днес ще бъде изтеглен жребият за Финалната осмица на турнира efbet Купа на България. Церемонията започва в 11:00 ч. в конферентната зала на зала "Триадица" в София.

Надпреварата ще се проведе от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград".

Във Финалната осмица ще участват Балкан, Рилски спортист, Черно море Тича, Локомотив Пловдив, Спартак Плевен, както и победителите от пресявките Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99 и Миньор 2015.

Това са четвъртфиналните двойки:

Миньор 2015 - Черно море Тича

Балкан - Спартак Плевен

Рилски спортист - Академик Бултекс 99

Локомотив Пловдив - Берое Стара Загора

Снимка: БФБаскетбол

