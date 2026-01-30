Популярни
Брага се класира за осминафиналите

  30 яну 2026 | 01:16
  • 152
  • 0

Гоу Ахед Ийгълс и Брага завършиха 0:0 в мач от последния кръг на основната фаза на Лига Европа. Портгулците си бяха осигурили място в топ 8 още преди този кръг, а домакините имаха малки шансове да стигнат до плейофите.

В началото Нидерландците имаха предимство по отношение владеенето на топката, но първият точен удар бе към тяхната врата, но не затрудни вратаря Де Бусер. Малко преди почивката Саласар засече с глава центриране от ъглов удар, но прати топката покрай вратата. След почивката и двата отбора не създадоха почти нищо в предни позиции.

