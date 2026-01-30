Брага се класира за осминафиналите

Гоу Ахед Ийгълс и Брага завършиха 0:0 в мач от последния кръг на основната фаза на Лига Европа. Портгулците си бяха осигурили място в топ 8 още преди този кръг, а домакините имаха малки шансове да стигнат до плейофите.

В началото Нидерландците имаха предимство по отношение владеенето на топката, но първият точен удар бе към тяхната врата, но не затрудни вратаря Де Бусер. Малко преди почивката Саласар засече с глава центриране от ъглов удар, но прати топката покрай вратата. След почивката и двата отбора не създадоха почти нищо в предни позиции.

Liga Europa: Braga empata em casa do Go Ahead Eagles e garante uma vaga direta nos oitavos de final.



Vê aqui o resumo do jogo 👇https://t.co/NmlAFszu5b — VSPORTS (@vsports_pt) January 29, 2026

Снимки: Imago