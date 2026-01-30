Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец е във фазата на елиминациите в Лига Европа след минимален успех над Ница и благоприятно развитие в другите срещи - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик се справи с един от най-слабите в Лига Европа и продължава напред

Селтик се справи с един от най-слабите в Лига Европа и продължава напред

  • 30 яну 2026 | 00:04
  • 336
  • 0
Селтик се справи с един от най-слабите в Лига Европа и продължава напред

Селтик се класира за плейофите на Лига Европа, след като в последния кръг спечели с 4:2 домакинството си на Утрехт. "Детелините" до голяма степен решиха мача до 19-ата минута, когато водеха с три гола. Нидерландците обаче стигнаха до 3:2 в средата на втората част, но домакините бързо си върнаха аванс от два гола, който запазиха до края.

Шотландците знаеха, че победа ще ги класира за следващата фаза. Те трудно можеха да намерят по-подходящ съперник за последния си мач в основната фаза. Утрехт завърши турнира на предпоследно място в турнира с една точка.

Селтик започна блестящо мача и отбеляза три гола в рамките на 13 минути. Бенямин Нигрен откри резултата в шестата минута, след като се възползва от центриране на Тиърни и с удар отблизо прати топката в мрежата. Малко по-късно груба грешка на вратаря Баркас доведе до второ попадение. Неговото подаване бе пресечено от Нигрен, който опита да намери Маеда, но Фийргевер се отбеляза автогол.

"Детелините" продължиха да доминират и Баркас спаси удар от фал на Нигрен. Тимът на Мартин ОНийл обаче получи дузпа за игра с ръка на Де Вит и Енгелс я реализира. Утрехт се върна в мача малко преди почивката, когато Де Вит върна едно попадение.

През второто полувреме предимството на Селтик не бе толкова голямо и в 62-ата минута Адриан Блейк направи резултата 3:2 с удар от дистанция. Нервите на "Селтик Парк" обаче бързо бяха успокоени, тъй като само четири минути по-късно Остин Тръсти се разписа след удар с глава и домакините отново имаха аванс от два гола. В следващия период гостите бяха по-активни и стигнаха до някои възможности за трето попадение, но не се стигна до драматичен край.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Контузията на Кварацхелия не е сериозна

Контузията на Кварацхелия не е сериозна

  • 29 яну 2026 | 19:43
  • 785
  • 0
Интер продължава да напира за Перишич и Диаби въпреки упоритостта на техните клубове

Интер продължава да напира за Перишич и Диаби въпреки упоритостта на техните клубове

  • 29 яну 2026 | 19:28
  • 2174
  • 0
Тимо Вернер официално започва американското си приключение

Тимо Вернер официално започва американското си приключение

  • 29 яну 2026 | 19:19
  • 1668
  • 1
Кристъл Палас близо до още един трансфер

Кристъл Палас близо до още един трансфер

  • 29 яну 2026 | 18:46
  • 2011
  • 0
Постиженията, които Трубин постави със сензационния си гол срещу Реал Мадрид

Постиженията, които Трубин постави със сензационния си гол срещу Реал Мадрид

  • 29 яну 2026 | 18:22
  • 9120
  • 6
Жестът на Брюж към Марсилия, който Бенфика превърна в гаф

Жестът на Брюж към Марсилия, който Бенфика превърна в гаф

  • 29 яну 2026 | 17:50
  • 6520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 28604
  • 121
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 10943
  • 7
Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 00:45
  • 18039
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 1831
  • 0
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 20111
  • 177
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 9322
  • 14