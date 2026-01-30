Селтик се справи с един от най-слабите в Лига Европа и продължава напред

Селтик се класира за плейофите на Лига Европа, след като в последния кръг спечели с 4:2 домакинството си на Утрехт. "Детелините" до голяма степен решиха мача до 19-ата минута, когато водеха с три гола. Нидерландците обаче стигнаха до 3:2 в средата на втората част, но домакините бързо си върнаха аванс от два гола, който запазиха до края.

Шотландците знаеха, че победа ще ги класира за следващата фаза. Те трудно можеха да намерят по-подходящ съперник за последния си мач в основната фаза. Утрехт завърши турнира на предпоследно място в турнира с една точка.

Celtic progress to the Europa League knockout play-offs!#BBCFootball pic.twitter.com/maGqijSwpU — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) January 29, 2026

Селтик започна блестящо мача и отбеляза три гола в рамките на 13 минути. Бенямин Нигрен откри резултата в шестата минута, след като се възползва от центриране на Тиърни и с удар отблизо прати топката в мрежата. Малко по-късно груба грешка на вратаря Баркас доведе до второ попадение. Неговото подаване бе пресечено от Нигрен, който опита да намери Маеда, но Фийргевер се отбеляза автогол.

"Детелините" продължиха да доминират и Баркас спаси удар от фал на Нигрен. Тимът на Мартин ОНийл обаче получи дузпа за игра с ръка на Де Вит и Енгелс я реализира. Утрехт се върна в мача малко преди почивката, когато Де Вит върна едно попадение.

През второто полувреме предимството на Селтик не бе толкова голямо и в 62-ата минута Адриан Блейк направи резултата 3:2 с удар от дистанция. Нервите на "Селтик Парк" обаче бързо бяха успокоени, тъй като само четири минути по-късно Остин Тръсти се разписа след удар с глава и домакините отново имаха аванс от два гола. В следващия период гостите бяха по-активни и стигнаха до някои възможности за трето попадение, но не се стигна до драматичен край.

Снимки: Imago