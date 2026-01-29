Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Поредно потвърждение за събиране на Алекс и Мони Николови

Поредно потвърждение за събиране на Алекс и Мони Николови

  • 29 яну 2026 | 19:28
  • 385
  • 0

Днес се появи поредно потвърждение, че световните вицешампиони с България Александър Николов и Симеон Николов от следващия сезон ще играят заедно в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова).

Информацията, че разпределителят на Динамо-ЛО (Сосновий Бор) Егор Кречетов ще премине в Локомотив (Новосибирск) от новия сезон, което пък звучи като пореден знак, че Мони Николов е все по-близо до напускане на тима воден от Пламен Константинов.

Новината бе разпространена от телеграм канала "Фанат волейбола", който съобщава, че 26-годишният Кречетов ще си партнира с аржентинският ветеран Лучано де Чеко в Локомотив.

Това може да означава само, че Симеон Николов няма да е част от отбора на Локомотив през следващия сезон и, че ще се събере с брат си Алекс Николов в Лубе.

