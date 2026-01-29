Популярни
Ето кои отбори ще спорят за efbet Купа на България

  • 29 яну 2026 | 17:34
  • 280
  • 0
След изиграването на всички срещи от квалификациите за турнира efbet Купа България 2026, вече са ясни всички отбори, които ще се борят за трофея. Мачовете ще бъдат в периода от 19 до 22 февруари в “Арена Ботевград”.

Във Финалната осмица ще бъдат Балкан, Рилски спортист, Черно море Тича, Локомотив Пловдив, Спартак Плевен, както и победителите от пресявките Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99 и Миньор 2015.

Жребият за Финалната осмица в турнира за efbet Купа България 2026 ще бъде изтеглен утре (30 януари) от 11:00 ч. в конферентната зала на зала “Триадица” в София.

Билетите за Финалната осмица са в продажба и могат да бъдат намерени на официалния сайт на домакина Балкан - ТУК!

Снимка: БФБаскетбол

