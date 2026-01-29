Ето кои отбори ще спорят за efbet Купа на България

След изиграването на всички срещи от квалификациите за турнира efbet Купа България 2026, вече са ясни всички отбори, които ще се борят за трофея. Мачовете ще бъдат в периода от 19 до 22 февруари в “Арена Ботевград”.

Миньор пак победи Левски и ще играе в турнира за efbet Купа на България

Във Финалната осмица ще бъдат Балкан, Рилски спортист, Черно море Тича, Локомотив Пловдив, Спартак Плевен, както и победителите от пресявките Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99 и Миньор 2015.

Берое отново удари Шумен и се класира за efbet Купа на България

Жребият за Финалната осмица в турнира за efbet Купа България 2026 ще бъде изтеглен утре (30 януари) от 11:00 ч. в конферентната зала на зала “Триадица” в София.

Академик се разправи с Ботев Враца през второто полувреме и влезе във Финалната осмица

Билетите за Финалната осмица са в продажба и могат да бъдат намерени на официалния сайт на домакина Балкан - ТУК!

Снимка: БФБаскетбол