Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спърс спечелиха тексаското дерби с Рокетс

Спърс спечелиха тексаското дерби с Рокетс

  • 29 яну 2026 | 10:52
  • 585
  • 0
Спърс спечелиха тексаското дерби с Рокетс

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс със 111:99 в изцяло тексаски сблъсък от поредния кръг в НБА.

„Шпорите“ изоставаха с 16 точки и не поведоха до края на третата част, но Виктор Уембаняма вкара 9 точки като част от серия от 11:0 в последната четвърт, за да даде добър аванс на тима си.

Алперен Шенгюн беше близо до това да изравни за Рокетс, но нова силна серия на Спърс им донесе 32-ри успех за сезона.

Уембаняма направи далеч по-добър мач с 28 точки, 16 борби и 5 чадъра, след като през миналата седмица записа едва 14 точки при стрелба 5 от 21 срещу същия съперник.

Де'Арън Фокс добави 18 точки и 8 асистенции, Келдън Джонсън се включи със 17 точки и 7 борби от пейката, а Стефон Касъл записа 16 точки.

За Хюстън Амен Томпсън отбеляза 25 точки и 7 борби, а Кевин Дюрант записа 24 точки, с което задмина легендата на Винс Картър на 10-ото място във вечната ранглиста по отбелязани тройки. Алперен Шенгюн завърши с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Барселона застава на пътя на Везенков и компания

Барселона застава на пътя на Везенков и компания

  • 29 яну 2026 | 07:00
  • 3993
  • 0
Борислава Христова и Атинайкос постигнаха 14-а победа в гръцкото баскетболно първенство

Борислава Христова и Атинайкос постигнаха 14-а победа в гръцкото баскетболно първенство

  • 29 яну 2026 | 06:04
  • 551
  • 0
Миньор пак победи Левски и ще играе в турнира за efbet Купа на България

Миньор пак победи Левски и ще играе в турнира за efbet Купа на България

  • 28 яну 2026 | 21:27
  • 4866
  • 1
Краят на една ера наближава: Милуоки Бъкс готов за раздяла с Янис

Краят на една ера наближава: Милуоки Бъкс готов за раздяла с Янис

  • 28 яну 2026 | 20:36
  • 4347
  • 1
Академик се разправи с Ботев Враца през второто полувреме и влезе във Финалната осмица

Академик се разправи с Ботев Враца през второто полувреме и влезе във Финалната осмица

  • 28 яну 2026 | 19:50
  • 4449
  • 2
Рилски спортист надигра Партизан

Рилски спортист надигра Партизан

  • 28 яну 2026 | 19:33
  • 1448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10427
  • 17
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9574
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10973
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7387
  • 5
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 3214
  • 3
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1673
  • 9