Спърс спечелиха тексаското дерби с Рокетс

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс със 111:99 в изцяло тексаски сблъсък от поредния кръг в НБА.
„Шпорите“ изоставаха с 16 точки и не поведоха до края на третата част, но Виктор Уембаняма вкара 9 точки като част от серия от 11:0 в последната четвърт, за да даде добър аванс на тима си.
Алперен Шенгюн беше близо до това да изравни за Рокетс, но нова силна серия на Спърс им донесе 32-ри успех за сезона.
Уембаняма направи далеч по-добър мач с 28 точки, 16 борби и 5 чадъра, след като през миналата седмица записа едва 14 точки при стрелба 5 от 21 срещу същия съперник.
Де'Арън Фокс добави 18 точки и 8 асистенции, Келдън Джонсън се включи със 17 точки и 7 борби от пейката, а Стефон Касъл записа 16 точки.
За Хюстън Амен Томпсън отбеляза 25 точки и 7 борби, а Кевин Дюрант записа 24 точки, с което задмина легендата на Винс Картър на 10-ото място във вечната ранглиста по отбелязани тройки. Алперен Шенгюн завърши с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби.