Спърс спечелиха тексаското дерби с Рокетс

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс със 111:99 в изцяло тексаски сблъсък от поредния кръг в НБА.

„Шпорите“ изоставаха с 16 точки и не поведоха до края на третата част, но Виктор Уембаняма вкара 9 точки като част от серия от 11:0 в последната четвърт, за да даде добър аванс на тима си.

Алперен Шенгюн беше близо до това да изравни за Рокетс, но нова силна серия на Спърс им донесе 32-ри успех за сезона.

Уембаняма направи далеч по-добър мач с 28 точки, 16 борби и 5 чадъра, след като през миналата седмица записа едва 14 точки при стрелба 5 от 21 срещу същия съперник.

When Victor Wembanyama is physical and aggressive on both ends of the floor, the Spurs thrive



Teams have tried to beat him with physicality, but when he can match that physicality and still play his game, he’s shown that he’s capable of being dominant pic.twitter.com/6oZy1Tv03v — Point Made Basketball (@pointmadebball) January 29, 2026

Де'Арън Фокс добави 18 точки и 8 асистенции, Келдън Джонсън се включи със 17 точки и 7 борби от пейката, а Стефон Касъл записа 16 точки.

За Хюстън Амен Томпсън отбеляза 25 точки и 7 борби, а Кевин Дюрант записа 24 точки, с което задмина легендата на Винс Картър на 10-ото място във вечната ранглиста по отбелязани тройки. Алперен Шенгюн завърши с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби.