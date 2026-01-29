Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  3. Руи Боржеш: Гордост е, че Спортинг е сред най-добрите в света

Руи Боржеш: Гордост е, че Спортинг е сред най-добрите в света

  • 29 яну 2026 | 16:35
  • 68
  • 0

Старши треньорът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш заяви, че е много горд след победата над испанския Атлетик в Билбао с 3:2, която класира португалския клуб директно на осминафиналите на Шампионската лига по футбол. "Зелено-белите" стигнаха до обрат от 1:2 на „Сан Мамес“ с късен гол в добавеното време на бразилския нападател Алисон Сантош, а със събраните 16 точки лисабонци завършиха на седмо място след осем кръга в груповата фаза на турнира, с което избегнаха участие в плейофите и директно продължават сред най-добрите 16.

"Първоначалната ни цел беше да достигнем до плейофите. За щастие успяхме да го направим, а преди последния мач знаехме, че можем да се борим за още повече. Завършваме в топ 8 до Челси, Арсенал, някои от най-добрите отбори в света. Това, което постигнахме, носи огромна гордост на Спортинг като клуб и на Португалия", коментира специалистът.

"Отборът показа характер, амбиция от първата до последната минута, желание за победа. Футболистите не се интересуваха от оставащото време, те искаха да играят, да се борят за този успех до последната секунда, да бъдат най-добрите. Атлетик е отбор, който е труден за побеждаване, един от най-силните в Испания. Излязохме на стадион, който е много изискващ към гостуващите отбори. Мачът беше много тежък, което прави победата ни още по-сладка и значима", добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

  • 29 яну 2026 | 13:31
  • 2683
  • 0
Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

Крило на Ман Сити минава медицински прегледи в Лондон

  • 29 яну 2026 | 12:29
  • 1991
  • 0
Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

  • 29 яну 2026 | 12:05
  • 1318
  • 1
Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

Реал Мадрид и Интер в топ 8 за минути - пълна лудница в ШЛ

  • 29 яну 2026 | 11:53
  • 4717
  • 3
Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

Слот намекна, че Ливърпул може да погледне към трансферния пазар в следващите няколко дни

  • 29 яну 2026 | 11:42
  • 3400
  • 0
Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

  • 29 яну 2026 | 11:21
  • 2623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 27032
  • 81
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

  • 29 яну 2026 | 16:30
  • 1781
  • 0
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 10139
  • 6
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 26622
  • 20
Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

Арбелоа продължава да е виждан като дългосрочен вариант в Реал Мадрид въпреки трудното начало

  • 29 яну 2026 | 15:39
  • 1312
  • 1
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 20320
  • 14