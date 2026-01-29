Руи Боржеш: Гордост е, че Спортинг е сред най-добрите в света

Старши треньорът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш заяви, че е много горд след победата над испанския Атлетик в Билбао с 3:2, която класира португалския клуб директно на осминафиналите на Шампионската лига по футбол. "Зелено-белите" стигнаха до обрат от 1:2 на „Сан Мамес“ с късен гол в добавеното време на бразилския нападател Алисон Сантош, а със събраните 16 точки лисабонци завършиха на седмо място след осем кръга в груповата фаза на турнира, с което избегнаха участие в плейофите и директно продължават сред най-добрите 16.

"Първоначалната ни цел беше да достигнем до плейофите. За щастие успяхме да го направим, а преди последния мач знаехме, че можем да се борим за още повече. Завършваме в топ 8 до Челси, Арсенал, някои от най-добрите отбори в света. Това, което постигнахме, носи огромна гордост на Спортинг като клуб и на Португалия", коментира специалистът.

Sporting CP jogou contra PSG, Bayern, Juventus e Nápoles nesta Liga dos Campeões e ainda assim terminou no Top 8.



RUI BORGES 👏🏼 pic.twitter.com/FG4HJkGOKx — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) January 28, 2026

"Отборът показа характер, амбиция от първата до последната минута, желание за победа. Футболистите не се интересуваха от оставащото време, те искаха да играят, да се борят за този успех до последната секунда, да бъдат най-добрите. Атлетик е отбор, който е труден за побеждаване, един от най-силните в Испания. Излязохме на стадион, който е много изискващ към гостуващите отбори. Мачът беше много тежък, което прави победата ни още по-сладка и значима", добави той.

Снимки: Imago