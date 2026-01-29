България ще бъде домакин на Междуконтиненталната фаза на IHF Trophy

Велико Търново ще приеме срещите от решителната Интерконтинентална фаза на турнира по хандбал IHF Trophy при девойките до 18 и до 20 години, съобщиха от Международната федерация по хандбал (IHF).

Българската федерация (БФХ) ще организира надпреварата от 7 до 11 април 2026 година, в която ще се включат шестте победители от континенталните турнири.

Шампионките в Интерконтиненталната фаза печелят право на участие във финалите на Световните първенства в двете възрастови групи.

При 18-годишните в състезанието ще се включат България (Европа), Канада (Северна Америка), Гвинея (Африка), Нова Каледония (Океания), Узбекистан (Азия) и Венецуела (Южна и Централна Америка).

Участниците при девойките до 20 години ще бъдат България, Канада, Гвинея, Нова Каледония, защитаващия титлата си Узбекистан и Колумбия.

Българките заслужиха правото за участие в турнирите, след като спечелиха зоналните състезания в Прищина (Косово) при 17-годишните в края на ноември и при 19-годишните в началото на декември.

България за втори път ще организира междуконтиненталната фаза за IHF Trophy. През 2015 година домакин на проявата беше град Габрово, като зала „Орловец“ прие финалите на турнира на IHF за младежи и девойки до 20 години, в които победители станаха съответно отборите на Фарьорски острови и Гваделупа, победил на финала тогава българките с 26:22.