  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световната рекордьорка Магучих потвърди участие в Карлсруе

Световната рекордьорка Магучих потвърди участие в Карлсруе

  • 29 яну 2026 | 15:06
  • 947
  • 0
Световната рекордьорка Магучих потвърди участие в Карлсруе

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих ще продължи кампанията си за 2026 г. на турнира в Карлсруе (Германия), който ще се проведе на 8 февруари. Олимпийската и европейска шампионка от Украйна започна по блестящ начин сезона си в зала, като спечели на родна земя в Лвов на 17 януари с преодолени 2.03 метра.

Сега тя ще се впусне в международната надпревара на събитието от златния тур на Световната атлетика в зала, където ще се изправи пред сериозна конкуренция.

Участие са потвърдили и нейната сънародничка и носителка на сребро от световно първенство Юлия Левченко, бронзовата медалистка от европейско първенство в зала Енгла Нилсон от Швеция, бившата световна шампионка до 20 години Михаела Хруба от Чехия, десеткратната шампионка на Франция Солен Жикел, както и надеждите на домакините от Германия – Кристина Хонцел и Бианка Щихлинг.

След като загуби световната си титла миналото лято в Токио от австралийката Никола Олислагерс, Магучих ще се стреми да затвърди отново позициите си на международната сцена. В полезрението ѝ са както Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун 2026, което ще се проведе от 20 до 22 март, така и Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 от 10 до 16 август.

Именно в Карлсруе през 2020 г. Магучих подобри световния рекорд за девойки под 20 години, преодолявайки 2.02 метра, и сега ще се опита да създаде още паметни моменти на престижния германски турнир.

Снимки: Imago

