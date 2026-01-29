Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Левченко триумфира в Котбус с 1.94 м

Левченко триумфира в Котбус с 1.94 м

  • 29 яну 2026 | 14:57
  • 97
  • 0
Левченко триумфира в Котбус с 1.94 м

Носителката на световно сребро в скока на височина Юлия Левченко и европейският шампион в овчарския скок в зала Мено Влон бяха сред победителите на турнира по лека атлетика в Котбус (Германия) в сряда.

Украинката Левченко постигна чиста победа в скока на височина при жените, докато нидерландецът Влон подели първото място с Ернест Джон Обиена в овчарския скок при мъжете. Състезанието е част от Световния атлетически тур на закрито, категория "бронз“.

В състезанието по скок на височина при жените Левченко записа безупречна серия до 1.94 м, където допусна първите си грешки. На тази височина единствената ѝ останала конкурентка беше германката Имке Онен. Тя обаче имаше два неуспешни опита на 1.88 м, преди да преодолее летвата от третия път.

Онен се справи с 1.91 м от първия си опит, но след три фала на 1.94 м отпадна от надпреварата.

Въпреки че победата ѝ вече беше сигурна заради по-малкото грешки, Левченко зарадва публиката, като преодоля 1.94 м от третия си опит, придавайки блясък на своя триумф.

След това украинката вдигна летвата на 1.98 м, където направи един неуспешен опит, последван от два фаула на 2.00 м.

Третото място зае германката Бианка Щихлинг с най-добър резултат от 1.88 м.

В овчарския скок при мъжете Влон, Обиена и двукратният световен шампион Сам Кендрикс имаха перфектни серии до 5.77 м. Влон и Обиена преодоляха височината от втори опит, докато американецът Кендрикс се нуждаеше и от трите си опита, за да продължи.

Височината от 5.84 м обаче се оказа твърде голямо предизвикателство и за тримата, като всеки от тях записа по три неуспешни опита. Влон и Обиена получиха по още един опит на 5.84 м в бараж за определяне на победителя, но в крайна сметка се съгласиха да поделят първото място.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Шпанович с най-добър резултат в света за сезона в Белград – 14.41 метра

Шпанович с най-добър резултат в света за сезона в Белград – 14.41 метра

  • 29 яну 2026 | 14:01
  • 269
  • 0
Асефа защитава титлата си от Лондонския маратон срещу Хасан, Джепчирчир и Обири

Асефа защитава титлата си от Лондонския маратон срещу Хасан, Джепчирчир и Обири

  • 29 яну 2026 | 13:45
  • 253
  • 0
Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, стартът на 10 километра се мести с ден по-рано

Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, стартът на 10 километра се мести с ден по-рано

  • 29 яну 2026 | 13:38
  • 579
  • 0
Турция привлече бившата световна рекордьорка Косгей

Турция привлече бившата световна рекордьорка Косгей

  • 27 яну 2026 | 17:57
  • 1489
  • 0
Фурлани, Скжишовска и Мозер се присъединяват към звездите в Метц

Фурлани, Скжишовска и Мозер се присъединяват към звездите в Метц

  • 27 яну 2026 | 15:35
  • 483
  • 0
Европейският рекордьор Скотхайм се завръща в Талин

Европейският рекордьор Скотхайм се завръща в Талин

  • 27 яну 2026 | 15:25
  • 465
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 22898
  • 61
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 22306
  • 17
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 7423
  • 6
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 15904
  • 34
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 16697
  • 10
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 9823
  • 19