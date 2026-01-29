Левченко триумфира в Котбус с 1.94 м

Носителката на световно сребро в скока на височина Юлия Левченко и европейският шампион в овчарския скок в зала Мено Влон бяха сред победителите на турнира по лека атлетика в Котбус (Германия) в сряда.

Украинката Левченко постигна чиста победа в скока на височина при жените, докато нидерландецът Влон подели първото място с Ернест Джон Обиена в овчарския скок при мъжете. Състезанието е част от Световния атлетически тур на закрито, категория "бронз“.

В състезанието по скок на височина при жените Левченко записа безупречна серия до 1.94 м, където допусна първите си грешки. На тази височина единствената ѝ останала конкурентка беше германката Имке Онен. Тя обаче имаше два неуспешни опита на 1.88 м, преди да преодолее летвата от третия път.

Онен се справи с 1.91 м от първия си опит, но след три фала на 1.94 м отпадна от надпреварата.

Въпреки че победата ѝ вече беше сигурна заради по-малкото грешки, Левченко зарадва публиката, като преодоля 1.94 м от третия си опит, придавайки блясък на своя триумф.

След това украинката вдигна летвата на 1.98 м, където направи един неуспешен опит, последван от два фаула на 2.00 м.

Третото място зае германката Бианка Щихлинг с най-добър резултат от 1.88 м.

В овчарския скок при мъжете Влон, Обиена и двукратният световен шампион Сам Кендрикс имаха перфектни серии до 5.77 м. Влон и Обиена преодоляха височината от втори опит, докато американецът Кендрикс се нуждаеше и от трите си опита, за да продължи.

Височината от 5.84 м обаче се оказа твърде голямо предизвикателство и за тримата, като всеки от тях записа по три неуспешни опита. Влон и Обиена получиха по още един опит на 5.84 м в бараж за определяне на победителя, но в крайна сметка се съгласиха да поделят първото място.