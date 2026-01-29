Асефа защитава титлата си от Лондонския маратон срещу Хасан, Джепчирчир и Обири

Тигст Асефа, настоящата шампионка и носителка на световния рекорд в състезание само за жени, ще се завърне на Лондонския маратон на 26 април. Там тя ще се изправи срещу олимпийската шампионка Сифан Хасан и световната шампионка Перес Джепчирчир – и двете бивши победителки в престижното състезание от веригата World Athletics Platinum Label.

Звездният състав включва още победителката от Лондонския маратон през 2021 г. Джойслин Джепкосгей, двукратната шампионка от Бостън и Ню Йорк Хелън Обири и световната бронзова медалистка Джулия Патернайн. Това означава, че на старта в британската столица ще застанат всички медалистки от Лондонския маратон през 2025 г., Олимпийските игри през 2024 г. и Световното първенство през 2025 г.

От 2022 г. насам Асефа има две победи в Берлин, една в Лондон, спечели сребърни медали от световно първенство и олимпиада и постави световни рекорди от 2:11:53 (в смесено състезание) и 2:15:50 (само за жени). Етиопката е завършвала в топ две в последните си шест маратона.

Само две жени са успявали да победят Асефа в маратонската дистанция през последните две години - Хасан и Джепчирчир.

Кенийката Джепчирчир надделя над Асефа на Лондонския маратон през 2024 г., а след това отново, в още по-оспорван финал, на Световното първенство в Токио през 2025 г. Хасан пък изпревари Асефа във финалните метри на маратона на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Обири, която спечели бронзов медал на игрите в Париж, ще направи своя дебют на Лондонския маратон, след като в края на миналата година подобри рекорда на трасето в Ню Йорк с време 2:19:51. Това ще бъде първият път от Олимпиадата през 2024 г., в който Асефа, Хасан, Обири и Джепчирчир ще се състезават заедно.

"Победата ми на Лондонския маратон миналата година и поставянето на световен рекорд само за жени бяха едни от най-гордите моменти в кариерата ми и искам да го повторя и тази година“, заяви Асефа.

"За да го направя, знам, че ще трябва да победя велики шампионки като Перис и Сифан. Те са били трудни съпернички за мен и сме имали страхотни битки. Надявам се тази година аз да изляза начело.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages