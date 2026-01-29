Популярни
Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, стартът на 10 километра се мести с ден по-рано

  29 яну 2026
Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, стартът на 10 километра се мести с ден по-рано

Софийският маратон ще се проведе на 11 октомври, съобщиха организаторите на най-масовото спортно събитие в столицата. През 2026 година ще има промяна, като в неделния ден ще бъдат само класическата дистанция от 42 километра и 195 метра и полумаратонът от 21 километра.

Състезанието на станалата традиционна дистанция от 10 километра, което в последните години предизвикваше най-голям интерес сред любителите на бягането, се мести за съботния ден (10 октомври). Тогава ще бъде и масовият старт на 5 километра.

Регистрацията за маратона все още не е започнала, но организаторите съобщават, че това ще се случи в най-скоро време.

