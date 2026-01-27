Турция привлече бившата световна рекордьорка Косгей

Според Олимпийската харта спортистите трябва да изчакат три години от последния път, когато са се състезавали за една държава, преди да представляват друга, освен ако съответните власти не решат да предоставят специално изключение. “Да, вярно е, промених националността си на турска“, каза миналата седмица 31-годишната Бригид Косгей пред Агенция Франс Прес. Нейният процес на трансфер започна през 2024 г. Наред с Косгей, още четирима спортисти ще преминат към друга държава, включително колегата бегач и сребърен медалист от Парижките игри Роналд Квемой, както и Катрин Амананголе, Брайън Кибор и Нелвин Джепкембой. Досега те са постигнали само скромни резултати.

“Това беше мое решение и съм щастлива да се състезавам под турския флаг в Лос Анджелис, след като процесът на трансфер на лоялност приключи“, каза бившата световна рекордьорка, която държеше рекорда от 2019 до 2023 г. с време 2:14:04. Кенийските представители на леката атлетика приеха преместването, което означава, че една от най-успешните маратонци през последните години напуска националния отбор. “Това е лично решение и тези бегачи са избрали Турция, която ги е приела. Това е свободен свят, стига правилата да се спазват“, каза пред AFP Барнаба Корир, член на изпълнителния комитет на Кенийската федерация по лека атлетика. Служителят посочи броя на бегачите в Кения и невъзможността „да се настанят всички“.

Косгей пое поста от британката Пола Радклиф, която доминираше на дистанцията в продължение на 16 години. Настоящият световен рекорд в маратон се държи от 26-годишния етиопски бегач Тигист Асефа, който счупи рекорда на Косгей на Берлинския маратон през 2023 г. с време 2:11:53. Косгей започва кариерата си, състезавайки се на трева за Discovery Kenya. Скоро обаче избира пътя като настилка, на която може да постигне най-добрите си резултати. През 2015 г. печели първия си маратон с време 2:47:59. На следващата година тя изумява експертите, като печели Миланския градски маратон с 2:27:45.