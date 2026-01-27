Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Кипруто се завръща в Бостън с амбицията да си върне титлата

Кипруто се завръща в Бостън с амбицията да си върне титлата

  27 яну 2026
  • 401
  • 0
Кипруто се завръща в Бостън с амбицията да си върне титлата

Бронзовият олимпийски медалист в маратона Бенсън Кипруто ще се опита да си върне короната от Бостънския маратон на 20 април, целейки да постави силен старт на своята кампания през 2026 г.

Кипруто е водещото име в звездния списък с участници при мъжете, обявен от организаторите на състезанието в сряда за 130-ото издание на Бостънския маратон.

34-годишният кениец се завръща на позната територия, след като спечели титлата през 2021 г. с време 2:09:51, изпреварвайки етиопците Леми Берхану (2:10:37) и Джемал Йимер (2:10:38).

Кипруто ще стартира в Бостън с надеждата да натрупа инерция след смесената си кампания през 2025 г.

Неговият сезон започна разочароващо на маратона в Токио, където успя да се класира едва на седмо място с време 2:05:46.

Тогава етиопецът Тадесе Тееле открадна шоуто с резултат 2:03:23, следван от Дереса Гелета (2:03:51) и кениеца Винсент Нгетич, който завърши трети с 2:04:00.

След това Кипруто се възстанови и се завърна с подиум на полумаратона в Богота, където записа време 1:03:41 за третото място зад Филемон Киплимо (1:02:55) и Самсон Амаре (1:03:40).

Кенийският ас завърши годината по впечатляващ начин, демонстрирайки класа на маратона в Ню Йорк, където триумфира с време 2:08:09, оглавявайки изцяло кенийски подиум.

Той изпревари сънародника си Александър Муняо, който записа идентично време, а Алберт Корир допълни подиума с 2:08:57.

Веднага след триумфа си в Ню Йорк, Кипруто разкри голямата си амбиция да покори всяко състезание от веригата на Световните маратонски мейджъри на Abbott.

"Това е моята мечта сега. Да ги спечеля всичките и да имам медала със седем звезди“, заяви Кипруто.

Световните маратонски мейджъри включват Токио, Бостън, Лондон, Сидни, Берлин, Чикаго и Ню Йорк.

Кипруто вече е отметнал четири от седемте, след като е триумфирал в Бостън и Ню Йорк, както и в Токио през 2024 г. (2:02:16) и Чикаго през 2022 г. (2:04:24).

Оставащите граници на неговата маратонска карта са Сидни, Лондон и Берлин. В тазгодишната надпревара в Бостън Кипруто ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на защитаващия титлата си Джон Корир, който спечели през 2025 г. с време 2:04:45.

Кенийското присъствие се допълва от СайБрайън Котут, който ще се стреми да подобри третото си място от миналата година, а Алекс Масай, завършил трети на маратона в Чикаго през 2025 г., допълва страховития кенийски квартет.

Кенийците обаче ще имат трудна задача срещу силен международен състав, воден от нидерландската звезда Абди Нагейе, шампион от маратона в Ню Йорк през 2024 г.

Сред претендентите е и танзаниецът Алфонс Симбу, настоящ световен шампион в маратона, както и американският рекордьор на полумаратон и маратон Конър Манц.

Снимки: Gettyimages

