Европейският рекордьор Скотхайм се завръща в Талин

Сандер Скотхайм ще се завърне на турнира по комбинирани дисциплини в Талин, първи кръг от Световния атлетически тур за 2026 г., който ще се проведе този уикенд (31 януари – 1 февруари). Именно на естонска земя той за първи път подобри европейския рекорд в зала миналата година. Норвежецът постигна невероятните 6484 точки в седмобоя в Талин, преди да подобри този рекорд със 74 точки, за да спечели и титлата на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г.

Той продължи да доминира и на Световното първенство по лека атлетика в зала в Нандзин през 2025 г., където за първи път стана световен шампион.

Ако Скотхайм е във форма, той отново би трябвало да доминира в състезанието, тъй като личният му рекорд е с близо 400 точки по-добър от този на следващия най-силен атлет.

В седмобоя ще се състезава и естонски квинтет, състоящ се от Расмус Роослехт, Ристо Лилеметс, Ханс-Кристиан Хаузенберг, Андреас Трум и Мартен Роасто.

При жените в петобоя се очертава много по-оспорвана надпревара, тъй като по-малко от 100 точки разделят първите шест състезателки.

Полякинята Паулина Лигарска води групата с най-добър резултат от 4615 точки, постигнат едва миналата година. Тя обаче ще се изправи пред силна съпротива от домакините в лицето на естонската рекордьорка Пипи Лота Енок, бивша медалистка от световно първенство до 20 години и европейско до 23 години.

Италианката Свева Геревини също ще бъде в Талин, като ще се опита да подобри личния си рекорд от 4559 точки, който постави на Световното първенство в зала в Глазгоу 2024, където остана на болезненото четвърто място.

С четвърти най-добър резултат в петобоя влиза унгарката Сабина Суч, която спечели сребърен медал в седмобоя на Световните университетски игри в Бохум през 2025 г.

Снимки: Imago