  Гимнастика
  2. Гимнастика
  3. Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Котбус

Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Котбус

  • 29 яну 2026 | 12:57
  • 153
  • 0
Давид Иванов ще представя България на Световната купа в Котбус

Давид Иванов ще представя България на първата за годината Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 19 до 22 февруари в Котбус, Германия.

Живеещият и трениращ в Англия българин е заявен за участие единствено на коронния си уред - кон с гривни.

Иванов е носител на сребърен медал на този уред от Европейското първенство за младежи в Римини през 2024 година. На шампионата той зае шесто място в многобоя, шесто място на халки, както и седмо място на успоредка.

В първото голямо състезание за годината заявки за участие са подали гимнастици от 38 държави, включително Русия и Беларус, които ще се състезават като неутрални. В стартовите списъци личи и името на легендата в спортната гимнастика Оксана Чусовитина. Узбекистанката, която е на 50 години, ще се опита да спечели квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис, което би било нейно девето участие на Олимпиада.

Сред заявените за надпреварата са още многократните медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства Артур Давтян (Армения) и Артьом Долгопят (Израел).

