Федерацията ни по бадминтон ще си сътрудничи със спортен университет в Тайван

Българска федерация бадминтон подписа договор за съвместна дейност с University of Taipei (UT), Тайван - университет със спортна насоченост и с история от 1895 година. Двете страни дори вече имат налице конкретни стъпки в сътрудничеството си.

Националите при мъжете Цветан Иванов и Йордан Йорданов ще заминат за Тайван за тримесечна подготовка, след което ще отидат да учат и да тренират в Университета в Тайван.

Български състезатели ще могат да се подготвят там в рамките на 2-3 седмици, а от своя страна в София ще пристигат национални състезатели при юноши и девойки, които ще бъдат спаринг партньори на родните национали.

Български треньори пък ще могат да изкарат магистратура в University of Taipei.

Делегацията от Тайван е от няколко дни в София като се срещна с ръководството на НСА "Васил Левски" и с избраната за президент на БОК Весела Лечева.