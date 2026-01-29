Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Федерацията ни по бадминтон ще си сътрудничи със спортен университет в Тайван

Федерацията ни по бадминтон ще си сътрудничи със спортен университет в Тайван

  • 29 яну 2026 | 12:34
  • 189
  • 0
Федерацията ни по бадминтон ще си сътрудничи със спортен университет в Тайван

Българска федерация бадминтон подписа договор за съвместна дейност с University of Taipei (UT), Тайван - университет със спортна насоченост и с история от 1895 година. Двете страни дори вече имат налице конкретни стъпки в сътрудничеството си.

Националите при мъжете Цветан Иванов и Йордан Йорданов ще заминат за Тайван за тримесечна подготовка, след което ще отидат да учат и да тренират в Университета в Тайван.

Български състезатели ще могат да се подготвят там в рамките на 2-3 седмици, а от своя страна в София ще пристигат национални състезатели при юноши и девойки, които ще бъдат спаринг партньори на родните национали.

Български треньори пък ще могат да изкарат магистратура в University of Taipei.

Делегацията от Тайван е от няколко дни в София като се срещна с ръководството на НСА "Васил Левски" и с избраната за президент на БОК Весела Лечева.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Германия изхвърли шампиона Франция от Европейското по хандбал

Германия изхвърли шампиона Франция от Европейското по хандбал

  • 29 яну 2026 | 05:57
  • 1142
  • 0
Каратистката София Илиева е спортист №1 на община Свищов за 2025 година

Каратистката София Илиева е спортист №1 на община Свищов за 2025 година

  • 28 яну 2026 | 22:51
  • 1258
  • 1
Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" в Пловдив

Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" в Пловдив

  • 28 яну 2026 | 20:24
  • 820
  • 0
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

  • 28 яну 2026 | 13:55
  • 456
  • 0
Бил Беличик няма да влезе в "Залата на славата" тази година

Бил Беличик няма да влезе в "Залата на славата" тази година

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 467
  • 0
Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

  • 28 яну 2026 | 10:53
  • 1028
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 17977
  • 35
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 17064
  • 9
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 4322
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13665
  • 23
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 12526
  • 8
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 5985
  • 13