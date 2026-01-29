ЛеБрон със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд

Кливланд Кавалиърс записа важна победа, надделявайки над Лос Анджелис Лейкърс със 129:99 тази нощ.

Вечерта беше много емоционална за ЛеБрон Джеймс, който се завърна в Кливланд и беше посрещнат с бурни овации от публиката. Кавалиърс почетоха „Краля“, който ги изведе до първата им шампионска титла, като излъчиха специално видео. Леброн, видимо развълнуван, получи топлите аплодисменти на феновете, които признават приноса му, тъй като той е родом от Охайо.

An emotional LeBron soaks in the Cleveland tribute 🥹 pic.twitter.com/SrcXsUIEfl — NBA (@NBA) January 29, 2026

В игрови план Лейкърс започнаха силно и поведоха в първата четвърт с 24:28. Кавалиърс обаче реагираха и поеха пълен контрол над мача, доминирайки изцяло в третата част с впечатляващ частичен резултат от 42:22.

В средата на последната четвърт Брони Джеймс, синът на ЛеБрон, влезе на паркета под аплодисментите на феновете на Кавалиърс. За 8 минути на терена Брони успя да отбележи 8 точки, да овладее 2 борби и да направи 1 асистенция.

За победителите от Кавалиърс най-добър беше Джейлън Тайсън с 20 точки, 6 борби и 6 асистенции. От страна на Лейкърс се отличи Лука Дончич, който завърши мача с 29 точки, 5 борби и 6 асистенции.