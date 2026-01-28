Натоварена нощ в НБА

Днес е една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели девет мача. Това обаче обещава да бъде още по-вълнуващо. Тук може да следите развитието на срещите в реално време.
Нощта започва със суперсблъсък между Кливланд Кавалиърс и Лос Анджелис Лейкърс в 02:00 часа.
По същото време ще играят и Индиана Пейсърс срещу Чикаго Булс.
В 02:30 часа е най-натоварено с нови три мача. Първият от тях е доста любопитен, като Бостън Селтикс приема Атланта Хоукс.
Сериозна интрига крие и срещата между Маями Хийт и Орландо Меджик.
Един от най-интересните мачове за нощта обаче противопоставя Торонто Раптърс и Ню Йорк Никс.
В 03:00 часа Мемфис Гризлис приема непредсказуемия тим на Шарлът Хорнетс, който поднесе доста изненади през сезона до момента.
С половин час по-късно пък стартира мача на Далас Маверикс срещу Минесота Тимбъруулвс.
В 04:00 часа Юта Джаз домакинства на Голдън Стейт Уориърс.
За финал е оставен големият сблъсък на Запад между Хюстън Рокетс и Сан Антонио Спърс.