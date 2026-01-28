Натоварена нощ в НБА

Днес е една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели девет мача. Това обаче обещава да бъде още по-вълнуващо. Тук може да следите развитието на срещите в реално време.

Нощта започва със суперсблъсък между Кливланд Кавалиърс и Лос Анджелис Лейкърс в 02:00 часа.

По същото време ще играят и Индиана Пейсърс срещу Чикаго Булс.

В 02:30 часа е най-натоварено с нови три мача. Първият от тях е доста любопитен, като Бостън Селтикс приема Атланта Хоукс.

Сериозна интрига крие и срещата между Маями Хийт и Орландо Меджик.

Един от най-интересните мачове за нощта обаче противопоставя Торонто Раптърс и Ню Йорк Никс.

В 03:00 часа Мемфис Гризлис приема непредсказуемия тим на Шарлът Хорнетс, който поднесе доста изненади през сезона до момента.

С половин час по-късно пък стартира мача на Далас Маверикс срещу Минесота Тимбъруулвс.

В 04:00 часа Юта Джаз домакинства на Голдън Стейт Уориърс.

За финал е оставен големият сблъсък на Запад между Хюстън Рокетс и Сан Антонио Спърс.