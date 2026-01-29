Айлъндърс победи Рейнджърс в дербито на Ню Йорк

Ондржей Палат се отличи с гол и асистенция при дебюта си за Ню Йорк Айлъндърс и помогна за успеха с 5:2 срещу гостуващия Ню Йорк Рейнджърс в градското дерби от редовния сезон на Националната хокейна лига. Чешкото ляво крило премина вчера в състава от Ню Джърси.

Симон Холмстрьом допринесе с попадение и две асистенции за успеха. Айлъндърс е трети в Столичната дивизия с 63 точки, докато Рейнджърс е последен в Източната конференция с 50.

ONDREJ PALAT SCORES FIRST IN HIS @NYISLANDERS DEBUT 🚨 pic.twitter.com/j6IeUpiROE — NHL (@NHL) January 29, 2026

Лидерът в лигата Колорадо падна с 2:5 от домакина Отава. Тим Щюцле завърши с гол и асистенция за втората поредна победа на канадците, които събраха 57 точки, като изостават на 8 от втората „уайлд кард“ за участие в плейофите на Изток.

Гостите допуснаха пето поражение в последните си седем мача, но продължават да водят уверено в класирането с 69 точки от 51 изиграни срещи.

Травис Конечни отбеляза и трите попадения за Филаделфия, но това не помогна на отбора при загубата с 3:5 в гостуването на Кълъмбъс. Това беше трети хеттрик в кариерата на Конечни.

Чарли Койл и Матьо Оливие бяха точни за домакините, които записаха трети последователен успех и седма победа в последните си осем мача и също вече имат 57 точки в борбата за квота за елиминациите за Купа „Стенли“ на Изток.