Заличеното световно първенство по ски в Кортина д'Ампецо

  • 29 яну 2026 | 10:05
  • 162
  • 0

Броени дни преди откриването на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 година историците припомниха за едно заличено от международната федерация световно първенство по ски. Всички знаят, че Кортина д'Ампецо е бил домакин на олимпиадата през 1956 година, но малцина се сещат, че този италиански град е трябвало да приеме бяла олимпиада още през 1944 година. Заради ужасяващата война обаче провеждането на игрите пропадат съвсем логично. Не така обаче стоят нещата през 1941 година.

Петнадесет години години по-рано, по време на Втората световна война, италианският град е провел световно първенство по ски, което е служило като пропагандна витрина за фашистка Италия и нацистка Германия. Световните агенции разпространиха кадри, на които се вижда гигантски портрет на Бенито Мусолини над „Снежния стадион“ – на точно същия терен, където сега се намира арената за кърлинг за Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Стрелбището за военното патрулно състезание – предшественик на биатлона – се е провело там, където сега е издигнато мобилно олимпийско село на спортистите. Над всички в това първенство е отборът на Германия, който разчита на спортисти от анексирана Австрия - и контролираната от Мусолини Италия. Но това не е било истинско международно събитие, защото противниковите държави като Великобритания, Франция и Съединените щати са били изключени, окупираната Норвегия е била представена от отслабен отбор, а неутралната Швейцария също е била без най-добрите си спортисти в зимните спортове.

След войната Международната федерация по ски (FIS) анулира всички резултати - което е една от основните причини събитието да остане до голяма степен неизвестно. Световното първенство през 1941 година е имало надпревари не само за алпийски ски. Състезанието е включвало и северни дисциплини, като ски бягане, комбинация и ски скокове. Всъщност тук става дума за чиста пропаганда. Идеята на първенството е да се демонстра сила и мощ на спортното поле, подобно на домакинството на летните и зимните олимпийски игри през 1936 година в Берлин и Гармиш-Партенкирхен. Звездата при дамите през 1941 година е Кристъл Кранц, германката, която грабва златни медали в спускане и комбинация, както и сребро в слалом. След като трите ѝ подиума от 1941 година са отнети, рекордът на Кранц от 15 медала в кариерата ѝ на световни първенства беше изравнен от Микаела Шифрин. Това се случи миналата година, когато американката заедно с Бризи Джонсън спечели новата отборна комбинация на световното първенство през 2025 година в Заалбах, Австрия. Въпреки че шампионатът от 1941 година е заличен, наскоро излезе наяве ръкописна версия на официалните резултати от него. Те бяха открити в стара папка в архивите на италианската федерация по ски.

