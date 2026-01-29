Популярни
Германия изхвърли шампиона Франция от Европейското по хандбал

  • 29 яну 2026 | 05:57
  • 332
  • 0
Германия изхвърли шампиона Франция от Европейското по хандбал

Отборът на Германия победи действащия шампион Франция с 38:34 (19:15) в мач от втората групова фаза на Европейското първенство по хандбал за мъже. Срещата се игра в датския град Хернинг. С успеха Германия си гарантира място сред първите два тима в Група I, редом до домакина Дания, който среща по-късно тази вечер Норвегия, и си осигури място на полуфиналите. Юри Кнор бе най-резултатен за двукратните шампиони германците с 10 попадения в мача, а Дика Мем отбеляза 11 за "петлите", но това не бе достатъчно за Франция, чийто тим е четирикратен шампион на Стария континент.

В друг мач от групата Португалия надигра Испания с 35:27 (16:12) със седем попадения на Франсиско Коща. Португалският отбор е на трето място в групата и засега ще играе в двубоя за пето-шесто място.

В другата група безспорен лидер е отборът на Хърватия, който победи Унгария с 27:25 (13:15) в Малмьо в последния си мач и ще завърши на първо място. По 4 гола за хърватите реализираха Марио Шоштарич, Лука Кларика, Давид Мандич и Нит Лучин, Бенце Имре вкара 7 за унгарците.

На второ място е тимът на Исландия, който надигра Словения с 39:31 (18:16), като Видарсон вкара осем попадения. Тимът също се класира за полуфиналите, а на трето място тук са другият домакин от Швеция, който е рекордьор с пет титли на Европа.

Снимки: Imago

