Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Алберт Попов с 18-о място в последния слалом преди Олимпиадата, Кристоферсен ликува в Шладминг

Алберт Попов с 18-о място в последния слалом преди Олимпиадата, Кристоферсен ликува в Шладминг

  • 28 яну 2026 | 23:28
  • 208
  • 0
Алберт Попов с 18-о място в последния слалом преди Олимпиадата, Кристоферсен ликува в Шладминг

Алберт Попов завърши на 18-о място в нощния слалом в австрийския курорт Шладминг, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Най-добрият български скиор даде 19-о време в първия манш, а след втория се придвижи с една позиция напред в крайното класиране с общо време от 1:57.82 минута.

Попов, който има две шести места в кариерата си в Шладминг, остана на 4:02 секунди зад победителя Хенрик Кристоферсен от Норвегия. Представянето на българина е по-добро от миналата година на това трасе, когато не успя да завърши втория манш.

Алберт Попов 19-ти след първия манш на нощния слалом в Шладминг
Алберт Попов 19-ти след първия манш на нощния слалом в Шладминг

Това бе последен старт за Алберт Попов преди Зимната Олимпиада в Милано/Кортина, която започва на 6 февруари.

Атле Ли Макграт от Норвегия водеше след първия манш, но не успя да запише победа, като остана втори в крайното подреждане на 0.34 секунди след победителя.

Хенрик Кристоферсен, втори след първия манш, грабна петата си победа в Шладминг и първа от шест години на тази писта със солидно каране във втория манш и общо време от 1:53.80 минута. Победата е общо 34-а за Световната купа в кариерата на 31-годишния норвежец.

Призовата тройка допълни французинът Клеман Ноел, който бе осми след първия манш, но даде най-добро време във втория и финишира трети на 0.54 секунди след победителя.

Около 30 хиляди зрители създадоха отлична атмосфера в един от най-престижните състезания от календара на Световната купа в алпийските ски.

Ли Макграт излезе начело в класирането за Малкия кристален глобус в дисциплината с 452 точки. Втори е Лукас Бротен (Бразилия) с 451 точки, следван от Клеман Ноел с 435. Алберт Попов заема 20-о място със 103 точки.

Начело в генералното класиране за Световната купа е швейцарецът Марко Одермат с 1335 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен, а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт с 694 точки. Алберт Попов е 57-и.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 555
  • 0
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 2063
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 9441
  • 4
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1921
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1882
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 1202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 180498
  • 56
Ливърпул 5:0 Карабах, втори гол за Мак Алистър

Ливърпул 5:0 Карабах, втори гол за Мак Алистър

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 6879
  • 11
Барселона 3:1 Копенхаген, Рафиня вкара дузпата и всички вече е ясно

Барселона 3:1 Копенхаген, Рафиня вкара дузпата и всички вече е ясно

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 7898
  • 38
Бенфика 3:2 Реал Мадрид, Мбапе връща едно попадение за "кралете"

Бенфика 3:2 Реал Мадрид, Мбапе връща едно попадение за "кралете"

  • 28 яну 2026 | 22:52
  • 6321
  • 28
Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 3145
  • 4
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 63467
  • 173