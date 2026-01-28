Алберт Попов с 18-о място в последния слалом преди Олимпиадата, Кристоферсен ликува в Шладминг

Алберт Попов завърши на 18-о място в нощния слалом в австрийския курорт Шладминг, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Най-добрият български скиор даде 19-о време в първия манш, а след втория се придвижи с една позиция напред в крайното класиране с общо време от 1:57.82 минута.

Попов, който има две шести места в кариерата си в Шладминг, остана на 4:02 секунди зад победителя Хенрик Кристоферсен от Норвегия. Представянето на българина е по-добро от миналата година на това трасе, когато не успя да завърши втория манш.

Това бе последен старт за Алберт Попов преди Зимната Олимпиада в Милано/Кортина, която започва на 6 февруари.

Атле Ли Макграт от Норвегия водеше след първия манш, но не успя да запише победа, като остана втори в крайното подреждане на 0.34 секунди след победителя.

Хенрик Кристоферсен, втори след първия манш, грабна петата си победа в Шладминг и първа от шест години на тази писта със солидно каране във втория манш и общо време от 1:53.80 минута. Победата е общо 34-а за Световната купа в кариерата на 31-годишния норвежец.

Призовата тройка допълни французинът Клеман Ноел, който бе осми след първия манш, но даде най-добро време във втория и финишира трети на 0.54 секунди след победителя.

Около 30 хиляди зрители създадоха отлична атмосфера в един от най-престижните състезания от календара на Световната купа в алпийските ски.

Ли Макграт излезе начело в класирането за Малкия кристален глобус в дисциплината с 452 точки. Втори е Лукас Бротен (Бразилия) с 451 точки, следван от Клеман Ноел с 435. Алберт Попов заема 20-о място със 103 точки.

Начело в генералното класиране за Световната купа е швейцарецът Марко Одермат с 1335 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен, а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт с 694 точки. Алберт Попов е 57-и.