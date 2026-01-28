Популярни
  Ива Дудова пред трансфер в турски гранд

Ива Дудова пред трансфер в турски гранд

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 523
  • 1

Диагоналът на Марица (Пловдив) Ива Дудова ще премине в турския гранд Еджзаджъбашъ Динавит (Истанбул), съобщава местният авторитетен сайт voleybolunsesi.com.

Според информацията Еджзаджъбашъ продължава работата си по окомплектоването на състава си за следващия сезон 2026/2027, като част от този състав ще бъде и Дудова, която вече подписала договор. Остава трансферът да бъде официално потвърден и от клуба.

Ива Дудова, която след броени дни ще навърши 20 години, е част от Марица (Пловдив) от 2020-а, като е основна част от шампионския отбор на пловдивчанки, който доминира в женския волейбол у нас. За Дудова преминаването в Еджзаджъбашъ ще бъде първи трансфер в чужбина.

