Ива Дудова пред трансфер в турски гранд

Диагоналът на Марица (Пловдив) Ива Дудова ще премине в турския гранд Еджзаджъбашъ Динавит (Истанбул), съобщава местният авторитетен сайт voleybolunsesi.com.

Според информацията Еджзаджъбашъ продължава работата си по окомплектоването на състава си за следващия сезон 2026/2027, като част от този състав ще бъде и Дудова, която вече подписала договор. Остава трансферът да бъде официално потвърден и от клуба.

Марица не успя срещу Жешув в Шампионската лига, Христо Стоичков пак подкрепи пловдивчанки

Ива Дудова, която след броени дни ще навърши 20 години, е част от Марица (Пловдив) от 2020-а, като е основна част от шампионския отбор на пловдивчанки, който доминира в женския волейбол у нас. За Дудова преминаването в Еджзаджъбашъ ще бъде първи трансфер в чужбина.