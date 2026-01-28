Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" в Пловдив

Над 500 състезатели от повече от 20 държави ще участват в едно от най-големите фехтовални събития в България - "Аспарухов меч". Надпреварата ще се проведе от 30 януари до 1 февруари в зала "Сила" в Пловдив.

Турнирът ще има и специално символично значение, тъй като ще отбележи 100-годишнината на Българска федерация фехтовка.

Състезанието, което е кръг от Световната купа на сабя, е за кадети и за юноши индивидуално и отборно.

Заявени са спортисти Русия, Беларус, Австралия, Бразилия, България, Канада, Китай, Гърция, Хонконг, Унгария, Казахстан, Мексико, Румъния, Швейцария, Швеция, Турция, САЩ и други.

Домакините ще бъдат представени от около 20 фехтовачи, сред които са Ивайло Андонов, Преслав Андреев, Деян Господинов, Никола Иванов, Никола Меицов, Тодор Стефанов и т.н.