Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" в Пловдив

Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" в Пловдив

  • 28 яну 2026 | 20:24
  • 424
  • 0
Над 500 състезатели ще участват на турнира "Аспарухов меч" в Пловдив

Над 500 състезатели от повече от 20 държави ще участват в едно от най-големите фехтовални събития в България - "Аспарухов меч". Надпреварата ще се проведе от 30 януари до 1 февруари в зала "Сила" в Пловдив.

Турнирът ще има и специално символично значение, тъй като ще отбележи 100-годишнината на Българска федерация фехтовка.

Състезанието, което е кръг от Световната купа на сабя, е за кадети и за юноши индивидуално и отборно.

Заявени са спортисти Русия, Беларус, Австралия, Бразилия, България, Канада, Китай, Гърция, Хонконг, Унгария, Казахстан, Мексико, Румъния, Швейцария, Швеция, Турция, САЩ и други.

Домакините ще бъдат представени от около 20 фехтовачи, сред които са Ивайло Андонов, Преслав Андреев, Деян Господинов, Никола Иванов, Никола Меицов, Тодор Стефанов и т.н.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

  • 28 яну 2026 | 13:55
  • 417
  • 0
Бил Беличик няма да влезе в "Залата на славата" тази година

Бил Беличик няма да влезе в "Залата на славата" тази година

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 423
  • 0
Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

  • 28 яну 2026 | 10:53
  • 989
  • 0
Весела Лечева ще отговаря за връзките с МОК, ЕОК и националните олимпийски комитети в европейската стрелба

Весела Лечева ще отговаря за връзките с МОК, ЕОК и националните олимпийски комитети в европейската стрелба

  • 27 яну 2026 | 18:19
  • 801
  • 1
Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

  • 27 яну 2026 | 16:43
  • 795
  • 1
Дания е първият полуфиналист на Европейското по хандбал

Дания е първият полуфиналист на Европейското по хандбал

  • 27 яну 2026 | 10:44
  • 856
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 167303
  • 53
Ливърпул 0:0 Карабах

Ливърпул 0:0 Карабах

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 1827
  • 4
Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

  • 28 яну 2026 | 22:01
  • 1686
  • 7
Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 1054
  • 3
Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

  • 28 яну 2026 | 22:03
  • 1742
  • 8
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 60232
  • 173