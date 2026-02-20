Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Великобритания и Канада ще играят във финала на олимпийския турнир по кърлинг при мъжете

Великобритания и Канада ще играят във финала на олимпийския турнир по кърлинг при мъжете

  • 20 фев 2026 | 01:23
  • 179
  • 0
Великобритания и Канада ще играят във финала на олимпийския турнир по кърлинг при мъжете

Световният шампион и носител на среброто от Пекин 2022 Великобритания и бронзовият медалист от предишните Зимни олимпийски игри Канада се класираха за финала на турнира по кърлинг при мъжете на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Британците надделяха над Швейцария с 8:5 във вълнуващ полуфинален сблъсък, печелейки две точки в последния енд. В началото изглеждаше, че Швейцария има превес, но решителният момент на мача дойде в седмия енд, когато брилянтен удар на Брус Муат изчисти четири камъка и от този момент нататък Великобритания се справи добре, ограничавайки опонентите си. За швейцарците загубата бе съкрушителна след една отлична седмица.

Шампионът от Сочи 2014 Канада се нуждаеше от допълнителен енд, за да победи Норвегия с 5:4 в другия полуфинал.

Срещата за третото място предстои в петък вечер, а финалът ще се състои в събота.

По-рано през деня обилният снеговалеж в Кортина превърна състезателите по кърлинг в туристи, тъй като някои отбори изоставиха транспорта си и вървяха през снега, за да стигнат до залата, след като движението в града беше спряло.

Наложи се организаторите да отложат с половин час началото на полуфиналите, за да отчетат проблемите с пътуването.

Снимки: Gettyimages

