Лу Жанмоно си почива от биатлона със ски алпинизъм

С два златни медала, един сребърен и едно бронзово отличие от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, френската биатлонистка Лу Жанмоно има нов подход към почивката си от биатлона - като се занимава със ски алпинизъм, който направи своя олимпийски дебют по-рано днес.

„Наистина обичам да си почивам от биатлона, да мога да се откъсна малко сама, далеч от обичайния шум и вълнение. Това е спорт, който практикувам изключително бавно и това е наистина хубаво“, каза тя след тренировка в обилния сняг на Антерселва.

🇫🇷 France has just claimed gold in the Biathlon Women’s 4x6km Relay, adding to an IMPRESSIVE medal collection at Milano Cortina 2026:



🥇 Women’s 15km Individual

🥇 Men’s 10km Sprint

🥇 Men’s 4x7.5km Relay

🥇 Women’s 4x6km Relay

🥇 Mixed Relay 4x6km



🥈 Men’s 20km Individual

🥈… pic.twitter.com/cdNTO6P6yh — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 18, 2026

Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

„Не ми се наложи да се боря, за да ми позволят да отида. Според треньора ми всъщност е било добра идея да презаредя малко ума си и да си почина. Той наистина ме насърчи да отида“, добави французойката.

„Вече е добре да сменя спорта физически. Това е нещо, което ми се отразява добре, а всъщност е преди всичко за ума ми. Все едно да изключиш фоновия шум, да се отдръпнеш от всички изисквания и да намериш отново по-нормален ритъм“, каза още 27-годишната биатлонистка.

Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

Жанмоно ще има още един шанс за олимпийски медал в заключителното състезание в събота - масовия старт при жените, но тя разкри, че има друг връх, към който се е насочила преди края на спортните си начинания.

„Тук е красиво, но не мога да му се насладя максимално, не поемам никакви рискове, така че всъщност не се изкачвам много в планинит. Ценя страхотния сняг и страхотните приятели - всичко останало е второстепенно, но все пак искам да изкача Монблан преди края на спортната си кариера.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages