Лу Жанмоно си почива от биатлона със ски алпинизъм
  2. Милано - Кортина 2026
Лу Жанмоно си почива от биатлона със ски алпинизъм

  • 19 фев 2026 | 21:34
  • 100
  • 0
С два златни медала, един сребърен и едно бронзово отличие от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, френската биатлонистка Лу Жанмоно има нов подход към почивката си от биатлона - като се занимава със ски алпинизъм, който направи своя олимпийски дебют по-рано днес.

„Наистина обичам да си почивам от биатлона, да мога да се откъсна малко сама, далеч от обичайния шум и вълнение. Това е спорт, който практикувам изключително бавно и това е наистина хубаво“, каза тя след тренировка в обилния сняг на Антерселва.

„Не ми се наложи да се боря, за да ми позволят да отида. Според треньора ми всъщност е било добра идея да презаредя малко ума си и да си почина. Той наистина ме насърчи да отида“, добави французойката.

„Вече е добре да сменя спорта физически. Това е нещо, което ми се отразява добре, а всъщност е преди всичко за ума ми. Все едно да изключиш фоновия шум, да се отдръпнеш от всички изисквания и да намериш отново по-нормален ритъм“, каза още 27-годишната биатлонистка.

Жанмоно ще има още един шанс за олимпийски медал в заключителното състезание в събота - масовия старт при жените, но тя разкри, че има друг връх, към който се е насочила преди края на спортните си начинания.

„Тук е красиво, но не мога да му се насладя максимално, не поемам никакви рискове, така че всъщност не се изкачвам много в планинит. Ценя страхотния сняг и страхотните приятели - всичко останало е второстепенно, но все пак искам да изкача Монблан преди края на спортната си кариера.“

Снимки: Gettyimages

