ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

Клубовете по света са направили рекорден брой международни трансфери през 2025 година, а тяхната обща стойност надвишава 13,08 млрд. долара според Глобалния доклад на международната футболна централа ФИФА.

Числото представлява увеличение от 7% спрямо предходната година и е най-високата стойност в историята на мъжкия футбол. Сред всичките нива на спорта - мъжкия, женския и аматьорския футбол, ФИФА съобщи, че е поставен рекорд от 86 158 международни трансфери през миналата година. Преминаването на германския атакуващ халф Флориан Виртц от Байер (Леверкузен) в Ливърпул за 137,77 милиона долара е най-скъпата сделка през годината. Юго Екитике (Айнтрахт (Франкфурт) към Ливърпул), Джон Дюран (Астън Вила към Ал-Насър), Бенямин Шешко (РБ Лайпциг към Манчестър Юнайтед) и Ник Волтемаде (Щутгарт към Нюкасъл) допълват топ 5 за 2025-а.

В женския футбол са били направени 2440 международни трансфери - над 6% увеличение спрямо предишните 12 месеца. Тяхната обща стойност е рекордните 28,6 милиона долара - над 80% повече от тази през 2024-та. Според ФИФА 59 162 аматьори са се прехвърлили към чуждестранни отбори през 2025-а, което също е рекорд и представлява увеличение от 9,4% спрямо предходната година.

Снимки: Imago