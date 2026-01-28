Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига обяви във вторник мярка, която цели да засили борбата срещу пиратството, призовавайки за сътрудничество от страна на гражданите за идентифициране на заведения, които показват мачове по нелегален начин.

В нова офанзива срещу незаконните излъчвания, ръководният орган на испанския футбол обнови своя Канал за сигнали и вече предлага парична награда на всеки, който помогне за локализирането на заведения от хотелиерския сектор, излъчващи футболни мачове без необходимото разрешително.

Голямата новост в тази инициатива е стимулът от 50 евро за информаторите. Всеки, който предостави достоверни и доказуеми данни за бар, ресторант или хотел в нарушение, може да получи тази сума. Плащането ще бъде извършено, след като техническият екип на Ла Лига потвърди, че заведението действително излъчва съдържанието незаконно.

Основната цел, съобщава вестник Marca, е да се изкорени измамата и същевременно да се защитят предприемачите, които спазват закона. С този инструмент организацията, ръководена от Тебас, се надява да разчита на помощта на гражданите, за да допълни своите инспекционни обиколки и вече съществуващите методи за технологичен мониторинг, като по този начин разшири капацитета си за наблюдение на цялата испанска територия.

Ла Лига гарантира, че процесът на подаване на сигнал е бърз, интуитивен и защитен от строги мерки за конфиденциалност. Потребителите могат да изберат да предоставят личните си данни, за да получат компенсация, или да подадат сигнала напълно анонимно, осигурявайки защита на личната си неприкосновеност.