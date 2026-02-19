Популярни
Нова битка с голям залог между Лудогорец и Ференцварош - на живо от Разград със съставите на двата тима
Апоел Йерусалим напира за Желко Обрадович

  • 19 фев 2026 | 21:13
  • 185
  • 0
Израелският Апоел Йерусалим ще опита да привлече легендарния сръбски специалист Желко Обрадович за треньорския пост, съобщава местното издание Walla Sport. Интерес към Обрадович не липсва, след като той се раздели с тима на Партизан по-рано през сезона, но по думите му той си е дал почивка до лятото.

Сърбинът бе свързван и с гръцкия Панатинайкос.

От Апоел Йерусалим вече са влезли в контакт в Обрадович, който е потвърдил, че няма намерение да поема работен ангажимент преди края на настоящия сезон.

