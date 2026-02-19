Апоел Йерусалим напира за Желко Обрадович

Израелският Апоел Йерусалим ще опита да привлече легендарния сръбски специалист Желко Обрадович за треньорския пост, съобщава местното издание Walla Sport. Интерес към Обрадович не липсва, след като той се раздели с тима на Партизан по-рано през сезона, но по думите му той си е дал почивка до лятото.
Сърбинът бе свързван и с гръцкия Панатинайкос.
От Апоел Йерусалим вече са влезли в контакт в Обрадович, който е потвърдил, че няма намерение да поема работен ангажимент преди края на настоящия сезон.