Кой е най-възрастният играч във Финалната осмица?

Той е символ на феърплей, на работна етика, на чест, на достойнство, на морал и на ценности в човешки план от отдавна изчезващ вид. Той няма нищо против да му броим годините, защото ако му броим годините, то задължително трябва да му преброим и трофеите. А тях, тях трудно някой, който все още играе баскетбол, би достигнал.

Асен Великов. Последният мускетар на българския баскетбол. Огромно сърце. Обединител. Пример. Скромност в действие. Смирение и труд. Момче, което не обича да е шумно около него. Асен Великов навърши 40 години на 11 януари и влиза в статистиката, като най-възрастният играч във Финалната осмица на efbet Купата на България.

Асен Великов има в кариерата си 7 спечелени купи на България: 5 от тях гардът и дългогодишен капитан на Левски печели 5 от тях именно с екипа на "сините", като веднъж триумфира в турнира за Купата на България с Лукойл Академик и веднъж с Черно море.

От този сезон, Асен носи фланелката на пловдивския Академик Бултекс 99, като предстои да видим как неговата класа, желязна воля, непоколебим дух и професионализъм ще помогнат на пловдивчани, защото там битката ще бъде люта: 1/4-финал срещу един от фаворитите Рилски спортист.

Снимки: Startphoto