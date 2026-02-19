Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кой е най-възрастният играч във Финалната осмица?

Кой е най-възрастният играч във Финалната осмица?

  • 19 фев 2026 | 18:38
  • 283
  • 0

Той е символ на феърплей, на работна етика, на чест, на достойнство, на морал и на ценности в човешки план от отдавна изчезващ вид. Той няма нищо против да му броим годините, защото ако му броим годините, то задължително трябва да му преброим и трофеите. А тях, тях трудно някой, който все още играе баскетбол, би достигнал.

Асен Великов. Последният мускетар на българския баскетбол. Огромно сърце. Обединител. Пример. Скромност в действие. Смирение и труд. Момче, което не обича да е шумно около него. Асен Великов навърши 40 години на 11 януари и влиза в статистиката, като най-възрастният играч във Финалната осмица на efbet Купата на България.

Асен Великов има в кариерата си 7 спечелени купи на България: 5 от тях гардът и дългогодишен капитан на Левски печели 5 от тях именно с екипа на "сините", като веднъж триумфира в турнира за Купата на България с Лукойл Академик и веднъж с Черно море.

От този сезон, Асен носи фланелката на пловдивския Академик Бултекс 99, като предстои да видим как неговата класа, желязна воля, непоколебим дух и професионализъм ще помогнат на пловдивчани, защото там битката ще бъде люта: 1/4-финал срещу един от фаворитите Рилски спортист.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 4177
  • 2
На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 17:27
  • 3402
  • 2
Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

  • 19 фев 2026 | 12:51
  • 731
  • 1
Йордан Минчев и Кемниц с трета поредна победа в Германия

Йордан Минчев и Кемниц с трета поредна победа в Германия

  • 19 фев 2026 | 11:49
  • 659
  • 0
Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

  • 19 фев 2026 | 11:47
  • 602
  • 0
Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

  • 19 фев 2026 | 08:54
  • 548
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 27875
  • 48
Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

Започнаха първите сблъсъци от плейофния кръг в Лига Европа: Болоня поведе

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 4896
  • 2
Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

Два от фаворитите в Лигата на конференциите трябва да минат през плейофния кръг

  • 19 фев 2026 | 07:20
  • 5049
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 17915
  • 6
Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 19:46
  • 1212
  • 0
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 17299
  • 16