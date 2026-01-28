Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

  • 28 яну 2026 | 17:49
Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

Американецът Бен Шелтън смята, че е само въпрос на време да стига до финалите на големите турнири, като е много близо до най-добрите. Той каза това след загубата си от Яник Синер на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, предаде Ройтерс.

"Аз ставам все по-добър и имам по-малко граници. Това отнема време и резултатите не идват винаги, когато искаш", коментира 23-годишният играч. "Аз съм стигнал до точката, когато ме спират най-добрите, но съм близо до върха. Ще вложа още усилия", каза още Шелтън.

"Не съм обезкуражен след такъв ма, но искам да виждам още такива предизвикателства. Знам как се чувствам в такива турнири - неуязвим. Гарантирам, че и другите момчета на топ ниво се чувстват така. Усещам, че ставам по-завършен играч", смята американецът.

Шелтън стана най-младият американец на полуфинал на Откритото първенство на САЩ едва на 20 години след Майкъл Ченг през 1992. Шелтън стигна и до номер 5 в света. "Всичко е въпрос на перспективи и аз имам такива през мен. Чувствам се щастлив и благословен. Но и все по-зависим от играта и да преследвам хората пред мен. Това чувство на напрежение на Големия шлем е най-доброто", каза още той.

