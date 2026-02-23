Популярни
  Лос Анджелис Лейкърс откри статуя на легендарния Пат Райли

Лос Анджелис Лейкърс откри статуя на легендарния Пат Райли

  • 23 фев 2026 | 12:25
Лос Анджелис Лейкърс откри статуя на легендарния Пат Райли

Лос Анджелис Лейкърс откри статуя на бившия старши треньор Пат Райли, за да почете наставника, който изведе тима до четири титли в НБА през 80-те години на миналия век.

Самият Райли присъстваше на церемонията по откриването на близо 2,5-метровата бронзова скулптура с лика на треньора, изобразен с един от прочутите си костюми на Джорджо Армани.

Статуята е поставена между тези на легендите Карийм Абдул-Джабар и Меджик Джонсън, които бяха ключови за петте титли на "Езерняците" през 80-те (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), за първата от които Пат Райли беше асистент-треньор, а останалите четири бяха спечелени под неговото ръководството.

"Времето мина толкова бързо. Заради всичко, което съм направил някога, се чувствам благословен. Бях заобиколен от величие", заяви 80-годишният бивш треньор.

След напускането на Лос Анджелис, Райли постигна успехи с Ню Йорк Никс и Маями Хийт, а понастоящем все още е президент на тима от Флорида. Легендарният треньор обаче признава, че корените му в НБА са като играч и треньор на ЛА Лейкърс.

Между 1970-а и 1975-а година той беше и играч на "Езерняците", спечелвайки титлата в НБА през 1972 година.

"Когато кажат "Град на шампиони", можем да гледаме към теб като един от архитектите на този слоган. Ти направи повече за нас, отколкото бихме могли да ти се отблагодарим някога", каза петкратният шампион с Лейкърс Меджик Джонсън.

Надписът в основата на статуята е съвет, който Райли приписва на баща си: "Ще дойде време, когато ще бъдеш изправен пред предизвикателства и когато този момент настъпи, трябва да стъпиш здраво на краката си. Трябва да останеш непоколебим. Трябва да отстояваш позицията си - за това кой си, какво правиш и откъде идваш. Когато този момент настъпи, направи го".

Снимки: Gettyimages

