Легенда на Лейкърс за играчите на отбора след загубата от Бостън: Без сърце, слабо

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Джеймс Уърти не спести критиките си след загубата на "Езерняците" от Бостън Селтикс с 89:111, като заяви, че отборът е играл "без сърце". Той също така отправи индиректна забележка към Лука Дончич, посочвайки постоянните оплаквания на тима към съдиите и поставяйки под въпрос психическата устойчивост и гордост на играчите.

След тежкото поражение от "Келтите" в неделя, иконата на "Езерняците" Джеймс Уърти изрази острото си недоволство. В коментар за предаването на Spectrum SportsNet след мача, Уърти постави под съмнение старанието и гордостта на играчите на Лейкърс и дори отправи индиректна критика към словенската суперзвезда Лука Дончич.

"Без сърце. Слабо", обобщи Уърти представянето на Лейкърс. "Това са Бостън Селтикс без Тейтъм. Играеш у дома. За мен това е проява на неуважение към екипа. Когато излезеш и те надиграят така в борбите... Те надушиха слабост и доминираха", добави 64-годишният Уърти.

Лейкърс позволиха на Бостън да отбележи 17 точки след борби в нападение, което се оказа деморализиращо. Уърти беше особено разочарован, че това се случи във вечер, в която клубът почете Пат Райли с откриването на негова статуя.

"Трябва да решат какви искат да бъдат. Да излязат у дома без сърце беше просто трудно за гледане", каза още Уърти.

Той коментира и постоянните оплаквания на играчите на Лейкърс към съдиите по време на мача. Докато Остин Рийвс, Маркъс Смарт и старши треньорът Джей Джей Редик получиха технически нарушения, Лука Дончич също беше забелязан да оспорва множество отсъждания.

"Когато като играч осъзнаваш, че си победен, започваш да се оплакваш, да мрънкаш и да търсиш вината в съдиите", каза Уърти, цитиран от Lakers Daily.

