Ясен е новият отбор на Джабари Паркър

Американското крило Джабари Паркър приключи неуспешния си престой в Партизан и продължава кариерата си в Испания, където до края на сезона ще играе за Ховентут. Тази информация беше съобщена от каталунския журналист Адриан Родригес, който в социалната мрежа X обяви, че клубът от Бадалона е финализирал споразумението с 30-годишния крило.

Паркър пристига в Ховентут, европейския шампион от 1994 г., под наем за три месеца. Този трансфер значително ще облекчи бюджета на Партизан, като се има предвид, че американецът, според неофициална информация, е имал договор на стойност 2.5 милиона долара за сезон 2025/26.

Бившият втори избор от драфта на НБА през 2014 г., избран от Милуоки Бъкс, подписа двугодишен договор с "черно-белите" през юни, но не оправда очакванията. В последно време той дори не беше част от отбора, така че раздялата беше неизбежна. Въпреки че има договор и за следващия сезон, е сигурно, че Паркър няма да се върне в Хумска.

По време на престоя си в Партизан, Паркър изигра 15 мача в Евролигата, като записа средно по 7.7 точки, 2.5 борби и 0.7 асистенции. Най-доброто си представяне направи срещу Реал Мадрид, когато отбеляза 23 точки. Преди да дойде в Европа през 2023 г., когато заигра за Барселона, Паркър имаше богата кариера в НБА, играейки за Милуоки, Чикаго, Вашингтон, Атланта, Сакраменто и Бостън.

