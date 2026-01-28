От Нюкасъл обмислят привличането на бранител, който преди време предизвика сериозен скандал

От Нюкасъл обмислят възможността да привлекат централния защитник Курт Зума, информира местното издание “Хроникъл”. Бившият бранител на Уест Хам остана без отбор и в момента е свободен агент, след като само преди няколко дни бе освободен от румънския Клуж. 31-годишният централен бранител може да бъде взет с договор само до края на кампанията, за да облекчи проблемите на Еди Хау в защита. Там със сериозни травми са Фабиан Шер, Валентино Ливраменто и Емил Крафт.
Мениджърът на “свраките” Еди Хау страда от поредица от травми от началото на настоящия сезон и би искал да взема футболист, който има опит в Премиър лийг, който да даде допълнителна опция в тази зона. Курт Зума предизвика много сериозен скандал по времето, когато бе футболист на Уест Хам. Тогава в пресата се появиха клипчета, на които се вижда как той рита собствената си котка. Тези кадри предизвикаха сериозни негативни реакции и станаха причина впоследствие да бъде освободен от "чуковете".
