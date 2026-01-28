Популярни
Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  2. Нюкасъл
  3. От Нюкасъл обмислят привличането на бранител, който преди време предизвика сериозен скандал

  • 28 яну 2026 | 16:09
  • 795
  • 0
От Нюкасъл обмислят възможността да привлекат централния защитник Курт Зума, информира местното издание “Хроникъл”. Бившият бранител на Уест Хам остана без отбор и в момента е свободен агент, след като само преди няколко дни бе освободен от румънския Клуж. 31-годишният централен бранител може да бъде взет с договор само до края на кампанията, за да облекчи проблемите на Еди Хау в защита. Там със сериозни травми са Фабиан Шер, Валентино Ливраменто и Емил Крафт.

Мениджърът на “свраките” Еди Хау страда от поредица от травми от началото на настоящия сезон и би искал да взема футболист, който има опит в Премиър лийг, който да даде допълнителна опция в тази зона. Курт Зума предизвика много сериозен скандал по времето, когато бе футболист на Уест Хам. Тогава в пресата се появиха клипчета, на които се вижда как той рита собствената си котка. Тези кадри предизвикаха сериозни негативни реакции и станаха причина впоследствие да бъде освободен от "чуковете".

Снимки: Gettyimages

