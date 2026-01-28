Севиля привлече нападател от Марсилия.

Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  • 28 яну 2026 | 15:42
Севиля обяви привличането на нападателя Нийл Мопе от Олимпик Марсилия. Французинът пристига под наем до края на сезона при андалусийците, а в споразумението между двата тима има и опция за откупуването му. Мопе е изиграл 3 мача за провансалския клуб този сезон, в които отбеляза 1 гол. Той е записал общо 5 попадения и е направил 4 асистенции в 27 срещи за Марсилия. Мопе преди това е играл още за Брентфорд, Брайтън, Ница, Брест, Евертън и Сент Етиен.

Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля
Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

Севиля продължава да изживява труден период в последните няколко години, в които се намира често в долната половина на таблицата. В последните седмици все повече се засилиха слуховете, че бившият играч на тима и бивш испански национал Серхио Рамос, който със свои партньори ще закупи клуба в близките седмици. В момента андалусийците се намират на 12-ата позиция в класирането на Ла Лига, но са само на три точки от зоната на изпадащите.

Снимки: Gettyimages

