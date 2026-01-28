Севиля привлече нападател от Марсилия.

Севиля обяви привличането на нападателя Нийл Мопе от Олимпик Марсилия. Французинът пристига под наем до края на сезона при андалусийците, а в споразумението между двата тима има и опция за откупуването му. Мопе е изиграл 3 мача за провансалския клуб този сезон, в които отбеляза 1 гол. Той е записал общо 5 попадения и е направил 4 асистенции в 27 срещи за Марсилия. Мопе преди това е играл още за Брентфорд, Брайтън, Ница, Брест, Евертън и Сент Етиен.

Рамос и партньорите му постигнаха споразумение за закупуването на Севиля

🇫🇷 Maupay’s first day

🔙 Azpi back in training



Things admin loves to see 🤩 pic.twitter.com/hNOaaO3BYo — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 28, 2026

Севиля продължава да изживява труден период в последните няколко години, в които се намира често в долната половина на таблицата. В последните седмици все повече се засилиха слуховете, че бившият играч на тима и бивш испански национал Серхио Рамос, който със свои партньори ще закупи клуба в близките седмици. В момента андалусийците се намират на 12-ата позиция в класирането на Ла Лига, но са само на три точки от зоната на изпадащите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages