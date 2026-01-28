Протест срещу изваждането на северната комбинация от Олимпиадата

Състезателки от Световната купа в северната комбинация ще проведат протест в следващия кръг заради изключването на дисциплината от предстоящите Олимпийски игри в Италия, съобщава агенция Ройтерс. Именно този спорт, включващ ски бягане и ски скокове, ще бъде един от малкото без представители при дамите в Милано и Кортина.

В знак на протест състезателките ще държат ските си под формата на буквата Х (символизирайки недопускане - б.пр.) преди началото на масовия старт в Зеефелд, Австрия.

"Покрихме абсолютно всички условия на Международния олимпийски комитет (МОК) и смятаме за нередно пренебрегването ни. Болезнено е това, че МОК не вижда ползи от нашето включване. Не можем да изкараме още един цял олимпийски цикъл с подобна неравнопоставеност", заяви американката Аника Маласински.

В писмен отговор до Ройтерс относно позицията на дамите, МОК посочи проблеми и при тях, и при мъжете. Сред тях са липсата на зрителски интерес и това, че спортът се практикува само в няколко държави.

"МОК ще продължава да подкрепя Международната ски федерация за развитието и промотирането на северната комбинация. Именно поради тази причина дисциплината ще бъде подложена на оценяване след края на Олимпийските игри в Милано и Кортина", пишат от МОК в отговор на Ройтерс.

"От друга страна, ФИС и състезателите в северната комбинация също носят отговорност да предложат по-убедителни аргументи по отношение на популярността както в мъжката, така и в женската категория, за да позволят на МОК да вземе различно решение за Игрите през 2030 и занапред", добавят от организацията.