Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Протест срещу изваждането на северната комбинация от Олимпиадата

Протест срещу изваждането на северната комбинация от Олимпиадата

  • 28 яну 2026 | 12:07
  • 263
  • 0
Протест срещу изваждането на северната комбинация от Олимпиадата

Състезателки от Световната купа в северната комбинация ще проведат протест в следващия кръг заради изключването на дисциплината от предстоящите Олимпийски игри в Италия, съобщава агенция Ройтерс. Именно този спорт, включващ ски бягане и ски скокове, ще бъде един от малкото без представители при дамите в Милано и Кортина.

В знак на протест състезателките ще държат ските си под формата на буквата Х (символизирайки недопускане - б.пр.) преди началото на масовия старт в Зеефелд, Австрия.

"Покрихме абсолютно всички условия на Международния олимпийски комитет (МОК) и смятаме за нередно пренебрегването ни. Болезнено е това, че МОК не вижда ползи от нашето включване. Не можем да изкараме още един цял олимпийски цикъл с подобна неравнопоставеност", заяви американката Аника Маласински.

В писмен отговор до Ройтерс относно позицията на дамите, МОК посочи проблеми и при тях, и при мъжете. Сред тях са липсата на зрителски интерес и това, че спортът се практикува само в няколко държави.

"МОК ще продължава да подкрепя Международната ски федерация за развитието и промотирането на северната комбинация. Именно поради тази причина дисциплината ще бъде подложена на оценяване след края на Олимпийските игри в Милано и Кортина", пишат от МОК в отговор на Ройтерс.

"От друга страна, ФИС и състезателите в северната комбинация също носят отговорност да предложат по-убедителни аргументи по отношение на популярността както в мъжката, така и в женската категория, за да позволят на МОК да вземе различно решение за Игрите през 2030 и занапред", добавят от организацията.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в Шладминг

Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в Шладминг

  • 28 яну 2026 | 00:31
  • 2388
  • 0
Владимир Илиев е на прага на историята

Владимир Илиев е на прага на историята

  • 27 яну 2026 | 09:01
  • 7054
  • 4
Над 230 американски състезатели потеглят към Италия

Над 230 американски състезатели потеглят към Италия

  • 27 яну 2026 | 01:19
  • 1864
  • 0
Федерика Бриньоне се готви усилено за Олимпиадата

Федерика Бриньоне се готви усилено за Олимпиадата

  • 26 яну 2026 | 21:01
  • 1721
  • 0
Олимпийският огън достигна до Кортина д'Ампецо

Олимпийският огън достигна до Кортина д'Ампецо

  • 26 яну 2026 | 19:59
  • 1906
  • 0
Фейгин тренира при нечовешки условия преди Олимпиадата, федерацията има нужда от 1.5 млн. евро за спешен ремонт на Зимния дворец

Фейгин тренира при нечовешки условия преди Олимпиадата, федерацията има нужда от 1.5 млн. евро за спешен ремонт на Зимния дворец

  • 26 яну 2026 | 17:10
  • 21183
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 10858
  • 7
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 12664
  • 25
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 5148
  • 2
Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Левски няма да взима Кареасо - ето причините

  • 28 яну 2026 | 10:50
  • 8486
  • 10
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157264
  • 44
Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

  • 28 яну 2026 | 11:57
  • 12727
  • 4