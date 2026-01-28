Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

  • 28 яну 2026 | 15:22
  • 157
  • 0
Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

Кръг №19 в Sesame Национална баскетболна лига стартира на 30 януари (петък) с мач между отборите на Шумен и Спартак Плевен. Срещата е с начален час 18:30 часа и ще се изиграе в зала "Младост" в Шумен.

На 31 януари (събота) от 17:30 часа Левски приема Берое Стара Загора в зала "Триадица".

От 19:00 часа Рилски спортист е домакин на Ботев Враца в "Арена СамЕлион".

В неделя, 1 февруари от 13:00 часа е сблъсъкът между Миньор 2015 и Черно море Тича в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

Кръгът завършва на 2 февруари (понеделник), когато от 19:15 часа един срещу друг ще се изправят отборите на Академик Бултекс 99 и Локомотив Пловдив в зала "Сила".

