Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

  • 28 яну 2026 | 13:55
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и членът на Изпълнителното бюро Володя Златев, който е и председател на федерацията по бадминтон, проведоха среща с ректора и собственик на University of Taipei. Професор Ин-Хао Елтън Чиу заедно с 9-членна делегация от хабилитирани преподаватели е на посещение в България. В рамките на днешната среща беше подписан меморандум за сътрудничество за обмяна на кадри, обучение на студенти и помощ в тренировъчния процес.

Споразумението отваря път за обмен на спортисти и треньори между България и Тайван – с конкретни възможности за бадминтон, както и за борба, вдигане на тежести, бокс, тенис и др. Целта е по-висок стандарт на подготовка, споделяне на методики и реални международни резултати.

Вчера в Национална спортна академия “Васил Левски” също беше подписано споразумение за сътрудничество с делегация на Университета на Тайпе, основан през 1895 г. Професор Ин-Хао Елтън Чиу бе впечатлен от олимпийската история на България.

Той отличи работата на президента на федерацията по бадминтон Володя Златев, с когото си партнират.

