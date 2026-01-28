Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  28 яну 2026
Дара Стоянова спечели първото контролно на националния отбор

Дара Стоянова спечели първото контролно на националния отбор по художествена гимнастика за жени индивидуално за 2026 година.

Тя зае първото място в многобоя със сбор от 112.300 точки, след стабилни и уверени изпълнения на всички уреди и най-висока оценка на бухалки от 29.600 точки.

Втора в класирането се нареди Алекса Рашева със 109.900 точки, като впечатли с отличното си изпълнение на лента - 28.400 точки. Трета завърши Дара Малинова със 109.000 точки, показвайки изключителна стабилност и най-висока оценка на топка - 28.300 точки. На четвърта позиция се класира Олександра Шалуева с общ резултат 102.900 точки, с уверено представяне на всички уреди.

Контролното състезание се проведе под стриктното и безкомпромисно оценяване на съдийския панел, който даде важна и ценна обратна връзка за моментната форма и развитието на състезателките.

"В залата присъства и президентът на Българската федерация по художествена гимнастикаИлиана Раева, която наблюдава внимателно изпълненията, проведе разговори със състезателките и треньорите и даде ключови насоки и мотивация в навечерието на новия сезон. На база резултатите от това първо контролно състезание ще бъдат определени представителките на България за първите международни стартове за сезона - Гран При Тарту и международен турнир „Miss Valentine“. Контролното очерта силна конкуренция, високо ниво и амбициозен старт на сезон 2026 при жените", написаха от БФХГ във Фейсбук.

