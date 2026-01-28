Бил Беличик няма да влезе в "Залата на славата" тази година

Най-успешният треньор в историята на Националната футболна лига (НФЛ) в САЩ Бил Беличик няма да бъде приет за член на "Залата на славата" през тази година, съобщиха американските медии.

73-годишният Беличик, който изведе тима на Ню Инглънд Пейтриътс до рекордните шест шампионски титли и който има още два шампионски пръстена като дефанзивен координатор за Ню Йорк Джайънтс, не е получил необходимия брой гласове от комисията, определяща новоприетите класове в "Залата на славата" в Кантън, щата Охайо.

Според ESPN Беличик е научил в петък, че няма да бъде приет тази година, тъй като не е събрал необходимите 40 гласа от журито от 50 човека. Кои са хората, които ще бъдат приети в "Залата на славата" като част от Клас 2026 ще стане ясно на 5 февруари на церемония в Сан Франциско.

Решението Беличик да не бъде приет за член на "Залата на славата" от първия път, в който това бе възможно, предизвика критики в САЩ. Куотърбекът на Канзас Сити Чийфс Патрик Махоумс, който вече има три шампионски пръстена на ръката си, написа в профила си в социалната мрежа Х: "Безумие... Дори не разбирам как е възможно това да се случи".

Бившият треньор на Далас Каубойс и Маями Долфинс Джими Джонсън, който е член на "Залата на славата", също изрази недоумение от решението.

"Това е напълно грешно. Втори по брой победи за всички времена, повече Супербоули от всички, невероятен брой дивизионни титли... Гласуващите са едни малки и завиждащи хора", заяви Джонсън.

Бил Беличик бе назначен за старши треньор на Ню Инглънд през 2000 година. Той изведе "патриотите" до девет участия на Супербоул, спечели шест пъти най-ценния трофей в американския футбол в периода от 2001 до 2018 година. Той има 333 победи като старши треньор на Ню Инглънд и на Кливланд, като единствено Дон Шула с 347 победи е с повече. Беличик, който в момента е треньор в колежанското първенство на университета в Северна Каролина, е определян три пъти за "Треньор на годината в НФЛ" в класацията на Асошиейтед Прес.