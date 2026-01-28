Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

  • 28 яну 2026 | 10:53
  • 143
  • 0
Калояна Налбантова допусна поражение на старта в Тайланд

Калояна Налбантова допусна поражение в първия кръг на международния турнир по бадминтон от сериите „World Tour Super 300“ в Патумван (Тайланд) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката отстъпи в оспорван мач пред шестата поставена в схемата Цян Си Хан (Китай) с 21:10, 16:21, 12:21 за 57 минути на корта.

Налбантова, която е единствената българка в надпреварата, спечели убедително първия гейм, а във втория игра равностойно до средата, след което съперничката й натрупа преднина и успя да изравни резултата. В третата част китайката взе аванс от 12:5 и без проблеми затвори мача.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева ще отговаря за връзките с МОК, ЕОК и националните олимпийски комитети в европейската стрелба

Весела Лечева ще отговаря за връзките с МОК, ЕОК и националните олимпийски комитети в европейската стрелба

  • 27 яну 2026 | 18:19
  • 745
  • 1
Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

  • 27 яну 2026 | 16:43
  • 765
  • 1
Дания е първият полуфиналист на Европейското по хандбал

Дания е първият полуфиналист на Европейското по хандбал

  • 27 яну 2026 | 10:44
  • 814
  • 0
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 21355
  • 41
Световни шампионки на курс за съдии

Световни шампионки на курс за съдии

  • 26 яну 2026 | 20:10
  • 1821
  • 1
Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост в щангите

Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост в щангите

  • 26 яну 2026 | 17:06
  • 2819
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 8434
  • 6
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 8109
  • 17
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 956
  • 0
Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Левски няма да взима Кареасо - ето причините

  • 28 яну 2026 | 10:50
  • 1667
  • 1
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 156529
  • 44
Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

  • 28 яну 2026 | 10:12
  • 10053
  • 4