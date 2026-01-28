Популярни
  От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  28 яну 2026 | 10:52
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

Ръководството на Саудитската футболна лига подготвя нова шокираща сделка, съобщава “Скай Спортс”. От арабската страна са осъществили първи контакти и вече работят активно по възможността да привлекат настоящия носител на “Златната топка” Усман Дембеле. Първият цикъл от сериозни инвестиции в местния футбол, започнал преди няколко години, в който бяха привлечени редица големи имена на световния футбол като Кристиано Роналдо, Садио Мане и Карим Бензема, вече е към своя край, а след настоящата кампания договорите на част от тези звездни попълнения изтичат.

Именно поради тази причина в местната футболна централа и клубовете подготвят нова сериозна офанзива, а “перлата в короната” трябва да е сделка за носителя на най-престижното индивидуално отличие в играта. На Усман Дембеле ще бъде предложен впечатляващ във финансово отношение пакет, а френското острие ще трябва да се превърне в един от новите посланници на местния футбол в световен мащаб. От “Скай Спортс” допълват, че от обкръжението на футболиста са били категорично, че на този етап той е изцяло фокусиран върху настоящата кампания с ПСЖ и предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада, където ще участва с “петлите”. Но след това Дембеле ще е отворен за разговори и нови перспективи.

С оставащи две години и половина от настоящия му договор, в ПСЖ са готови да започнат преговори с играча за нов контракт, но президентът Насер Ал Хелайфи предупреди тази седмица, че всеки играч трябва да се впише в структурата на заплатите на клуба. "Политиката на клуба е да имаме таван на заплатите за играчите, както всички знаят. Всички трябва да го спазват. Отборът и клубът са по-важни от всеки друг,“ заяви Хелайфи пред местните медии.

Дембеле бе коронясан за носител на „Златната топка“ миналата година, след като помогна на ПСЖ да постигне исторически требъл, който включваше и първата им титла в Шампионската лига. 28-годишният футболист е отбелязал 49 гола в 115 мача,

