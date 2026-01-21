Президентът на ПСЖ предупреди Дембеле за новия договор

Усман Дембеле иска нов по-изгоден договор с Пари Сен Жермен, но президентът на клуба Насер Ал-Хелайфи го предупреди, че вероятно няма да уважи финансовите му претенции.

В момента носителят на “Златната топка” взима по 18 млн. евро/година при контракт до 2028 година. Според информация на “Екип” антуражът на Дембеле е поискал значително увеличение на заплатата още преди месеци. Има информации, че ПСЖ са предложили 30 млн. евро, но това не се е видяло достатъчно на агентите на футболиста.

Насер Ал-Хелайфи обаче даде ясно да се разбере, че клубът няма да прави „лудости“, за да удължи договора му. “Имаме таван на заплатите, както всички знаят“, припомни той пред “Канал +”, намеквайки, че няма да приемат никакви финансови претенции от страна на играча, които не съответстват на максимума, който са готови да предложат.

Освен това катарецът увери, че „Дембеле е легенда на клуба“, но „отборът и клубът са най-важното“, подчертавайки, че никой, дори настоящият носител на „Златната топка“, не може да бъде поставен над институцията. Поради тази причина преговорите няма да приключат за дни, а една от основните теми ще бъде именно заплатата на френския национал.

Комара, както е известен нападателят, пристигна в Париж през 2023 г. След колеблива първа година той “избухна” през миналия сезон. В него Дембеле допринесе за 51 гола (35 попадения и 16 асистенции) и се превърна във водеща фигура на отбор, който докосна съвършенството, печелейки шест от седем възможни трофея.