Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Президентът на ПСЖ предупреди Дембеле за новия договор

Президентът на ПСЖ предупреди Дембеле за новия договор

  • 21 яну 2026 | 16:14
  • 1251
  • 0

Усман Дембеле иска нов по-изгоден договор с Пари Сен Жермен, но президентът на клуба Насер Ал-Хелайфи го предупреди, че вероятно няма да уважи финансовите му претенции.

В момента носителят на “Златната топка” взима по 18 млн. евро/година при контракт до 2028 година. Според информация на “Екип” антуражът на Дембеле е поискал значително увеличение на заплатата още преди месеци. Има информации, че ПСЖ са предложили 30 млн. евро, но това не се е видяло достатъчно на агентите на футболиста.

Насер Ал-Хелайфи обаче даде ясно да се разбере, че клубът няма да прави „лудости“, за да удължи договора му. “Имаме таван на заплатите, както всички знаят“, припомни той пред “Канал +”, намеквайки, че няма да приемат никакви финансови претенции от страна на играча, които не съответстват на максимума, който са готови да предложат.

Освен това катарецът увери, че „Дембеле е легенда на клуба“, но „отборът и клубът са най-важното“, подчертавайки, че никой, дори настоящият носител на „Златната топка“, не може да бъде поставен над институцията. Поради тази причина преговорите няма да приключат за дни, а една от основните теми ще бъде именно заплатата на френския национал.

Комара, както е известен нападателят, пристигна в Париж през 2023 г. След колеблива първа година той “избухна” през миналия сезон. В него Дембеле допринесе за 51 гола (35 попадения и 16 асистенции) и се превърна във водеща фигура на отбор, който докосна съвършенството, печелейки шест от седем възможни трофея.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 1679
  • 1
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 1987
  • 1
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 1900
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 6424
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 3056
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 2227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36255
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34133
  • 42
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2491
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2266
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138392
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8207
  • 4