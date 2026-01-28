Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

Държавното първенство по кикбокс в стилове Full contact (рингов стил) и Point fighiting (на татами) ще събере в Козлодуй над 200 състезатели от цялата страна, каза за БТА председателят на спортен клуб (СК) „Златните момчета“ Георги Вачев. Първенството предстои от 30 януари до 1 февруари в спортна зала „Христо Ботев“.

„Това е първото събитие от годишния спортен календар на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. СК „Златните момчета“ е домакин и основен организатор на първенството и ще участва с 15 състезатели“, добави Вачев. Той каза, че първенството се организира за пета поредна година в Козлодуй.

„За нас е истинско предизвикателство, в рамките на няколко дни провеждаме републиканско първенство по бокс за юноши и състезанията по кикбокс. Това е признание за нашия клуб и за всички момичета и момчета, които постигат невероятни резултати“, заяви още Георги Вачев.

„Миналата година беше много силна за клуба – станахме седми от 107 спортни клуба по кикбокс в България, шести в направление ринг и десети в направление татами“, допълни той. По думите му в дисциплината бокс е завоювано трето място отборно при жени и осма позиция при девойки.

„Състезателите ни участваха в двадесет и едно състезания по кикбокс и бокс. Имаме спечелени шест европейски купи и девет републикански титли по кикбокс и пет републикански титли по бокс“, коментира още треньорът и председател на СК „Златните момчета“.

50 медала са спечелили състезателите по кикбокс, а 31 - по бокс през 2025 година. В клуб „Златните момчета“ тренират над 100 спортисти, като състезателите по кикбокс и бокс са около 30.

От 2023-а Георги Вачев е помощник-треньор на националния отбор на България по кикбокс. Той е втори мандат в Управителния съвет на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай. Преди 14 години основава спортен клуб „Златните момчета“ в Козлодуй и оттогава е негов треньор и председател. Бил е треньор на годината за област Враца и за община Козлодуй.

БТА припомня, че от 27 януари до 1 февруари СК „Златните момчета“ е домакин и на републиканското лично отборно първенство и Купа България по бокс за девойки и младежи до 18 години.