Козлодуй приема Купата на България по бокс за младежи и девойки

  26 яну 2026 | 12:19
Козлодуй приема Купата на България по бокс за младежи и девойки

Близо 200 таланти от повече от 40 клуба ще вземат участие в турнира за Купата на България по бокс за младежи и девойки. Шампионатът, който е и първи кръг от Държавното лично-отборно първенство, ще се проведе от днес до 30 януари. Домакин на събитието е град Козлодуй.

Първенството ще постави началото на една натоварена година за българския бокс. През следващите месеци страната ни ще бъде домакин на серия от значими турнири, кулминацията на които ще бъде Европейското първенство за мъже и жени в София от 15 до 26 септември.

Развоят на срещите от шампионата в Козлодуй може да бъде проследен на сайта на БФБокс - www.bgboxing.org, както и на страницата на федерацията в Youtube.

